Framework 和谷歌合作推出 Chromebook DIY 笔记本电脑：搭载英特尔第 12 代酷睿 i5-1240P 处理器，7133 元起

IT之家 9 月 25 日消息，近期，Framework 宣布与 Google 合作创建了 Framework 笔记本电脑 Chromebook 版。采用了 Framework 笔记本电脑的最佳部分，并将这些部分与 ChromeOS 的强大简单性相结合，以创建高性能、可升级、可修复、可定制的 Chromebook。

Chromebook 版现已在美国和加拿大接受预订，起售价为 999 美元（约 7132.86 元人民币），首批发货时间为 12 月初。Framework 使用的是批量预订系统，预订时只需支付 100 美元，可全额退还押金。构成 Framework Chromebook 版的所有更换部件和模块也出现在列表中。

Chromebook 版采用了 Framework 笔记本电脑设计，包括高分辨率 (2256x1504) 3:2 显示屏、舒适的 1.5 毫米键程键盘以及精密成型和铣削铝制外壳，同时保持 15.85 毫米厚和 1.3 公斤超便携性。由具有 4+8 个 CPU 内核和 30W 持续性能的最新第 12 代 Intel Core i5-1240P 处理器提供支持，用户可以在运行繁重的 Chrome 工作负载的同时轻松执行多任务。ChromeOS 支持从 Google Play 商店下载 Android 应用程序、使用 Crostini 在 Linux 上开发、在 ChromeOS Alpha 上使用 Steam 玩 PC 游戏等等。

Chromebook 版配备了扩展卡系统，用户可以选择所需的端口以及将它们放在哪一侧，包括支持 USB-C、USB-A、MicroSD、HDMI、DisplayPort、以太网、高速存储等。

内存和存储是插口的，可以随时加载。预配置包括 8GB DDR4 内存和 256GB NVMe 存储，可升级至高达 64GB DDR4 内存和 1TB NVMe 存储。用户还可以使用 250GB 和 1TB 存储扩展卡来扩展空间。

磁吸连接板可调整笔记本电脑的外观。所有 Framework 边框都与 Chromebook 版本兼容。

IT之家获悉，Chromebook 版具有内置硬件，可控制自己的隐私。硬件隐私开关切断摄像头和麦克风的电源，禁用任何访问。

系统的每个部分都有可扫描的二维码，可以前所未有地访问文档、维修指南、更换和升级部件，并深入了解设计和制造数据。使用开源嵌入式控制器固件和 coreboot BIOS，底层系统软件也是开放的。

Framework 笔记本电脑 Chromebook 版，以最大限度地延长使用续航并最大限度地减少对地球的影响。Framework 通过将产品设计为可维修和持久的产品、实现模块再利用的方法以及在制造过程中利用回收材料来减少资源开采和电子废物进入环境。

除了硬件之外，Framework 还与 ChromeOS 合作，因为他们致力于持久的速度和透明度。Framework 笔记本电脑 Chromebook 版采用谷歌 Titan C 安全芯片构建，并在 2030 年 6 月之前接收自动更新，所有这些都是为了 Chromebook 保持快速和安全。