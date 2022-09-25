上市在即，消息称零跑汽车计划在香港 IPO 中筹资 8 亿美元

IT之家 9 月 25 日消息，据路透社报道，两位消息人士透露，中国电动汽车制造商浙江零跑科技将在其香港首次公开募股（IPO）中以每股 48 港元（6.12 美元）的价格筹资 8 亿美元。

这一定价处于零跑汽车 1.31 亿股交易设定的每股 48 至 62 港元区间的底部。一位消息人士称，在全球金融市场动荡的情况下，潜在投资者减少了订单。

IT之家了解到，港交所文件显示，零跑汽车 IPO 联席保荐人为摩根大通、中金公司、花旗、建银国际，预计将于 2022 年 9 月 29 日在联交所开始买卖。

数据显示，2021 年全年，该公司合计交付 43,748 辆电动汽车，较 2020 年增长 443.5%；2022 年上半年交付 51,994 辆智能电动汽车，较 2021 年同期增长 265.3%。

车型方面，零跑科技计划未来以每年一到三款车型的速度，于 2025 年底前推出七款全新的纯电动车型，涵盖各种尺寸的轿车、SUV 及 MPV。这所有七款新车型将聚焦于中国中高端主流新能源汽车市场，分别在公司的 A、C 及 D 平台上进行开发。

此外，零跑汽车 2019 年至 2021 年营业收入分别为 1.17 亿元、6.31 亿元、31.32 亿元，期间净利润分别为-9.01 亿元、-11 亿元、-28.46 亿元。