《原神》3.1 版本今日开启预下载，线上音乐会送原石活动现已开启

IT之家 9 月 26 日消息，《原神》官方将于今日 11:00（3.1 版本更新前）在 PC 端和移动端开放预下载功能，新版本将于 9 月 28 日正式上线。完成预下载后，你可以在版本更新维护结束后就更快体验到新版本内容。

此外，《原神》线上音乐会 2022 网页活动现已开启，活动截止日期为 10 月 1 日 23:59，玩家可以获得原石 x30 和摩拉 x20000 的游戏内道具礼包。

移动端进行预下载，会提前下载部分新资源，加快版本更新后在登录界面的资源下载进度，减少资源下载消耗的时间。IT之家提醒，在版本更新时，iOS 设备仍需要进入 App Store 手动点击更新。

安卓设备需要设备进入游戏，按照游戏内弹窗提示完成更新（或进入应用商店，点击更新）。此外，移动端的旅行者在预下载时无法进行游戏，建议玩家在完成秘境或各种挑战后再进行操作。

PC 端可以在预下载的同时进行游戏，不过由于下载会占用一定的网络带宽，建议玩家在网络状况较好的情况下进行此操作。