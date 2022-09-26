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小米米家全效空气净化器 Ultra 开启预售，首发价 4799 元

2022/9/26 11:19:27 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 9 月 26 日消息，小米推出了米家全效空气净化器 Ultra，零售价 5499 元，首发价 4799 元

据介绍，依托中科院国家重点实验室，小米与中科院过程所联合研发出“醛能解”除醛科技，搭载此技术的催化醛解滤芯可持续将甲醛彻底分解为水和二氧化碳，无二次污染释放，无需更换。除醛效果优于国标 10 倍，高效去除家装空气污染。

米家全效空气净化器 Ultra 搭载瑞士进口固态甲醛传感器，0.001mg / m³ 精准数显。配备光电双重自清洁技术，还有四组高能等离子发生器，持续释放低温等离子，在滤芯仓内形成高能离子场，释放超级电离能量，浸润式持续消杀附着在滤芯上的病毒、细菌，去除有害气体和异味。

此外，米家全效空气净化器 Ultra 拥有光学设计的对向紫外灯组，采用高强反光铝膜镀层，突破传统 UV 灯珠狭窄照射范围，实现全幅 * 面光照射，消杀区域覆盖完整滤芯表面，持续保持滤芯洁净。

以下是官方测试净化数据：

米家全效空气净化器 Ultra 采用美国 Kinmberly-Clark 空气滤材，1.8 倍高容尘量，空气阻力下降 10%。此外，该净化器通过德国莱茵 TUV 的测试，取得过敏关怀认证，整机两年不用换滤芯

米家全效空气净化器 Ultra 每分钟输出洁净空气 12500L，还配备德国 ebm 直流风机，4.3 英寸 LCD 大彩屏，支持米家 App 和小爱同学控制，可装万向轮，抽屉式滤芯设计方便更换。

IT之家了解到，小米米家全效空气净化器 Ultra 现已开启预售，首发价 4799 元，将于 10 月 11 日正式开售。

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关键词：空气净化器米家

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