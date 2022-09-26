带着 700 度近视玩 PS5《最后生还者 第一部》是什么体验

▲ 越来越多国内外的游戏都在注意无障碍的设计，而顽皮狗的探索，显然是走在最前面的。

在大家的记忆里，《最后生还者》本身就是当年的画面标杆，又经过了一次 PS4 版的高清重制，怎么想也还是一流水平，提升空间好像不大。所以当我们开始试玩最新的 PS5 重制版《最后生还者 第一部》的时候，一开始的期待并不算特别高。

事实证明，记忆是会美化的。

在用 PS5 运行 PS4 的《最后生还者 重制版》和这次的《最后生还者 第一部》进行对比后，画面上的差距是非常明显的。《最后生还者 第一部》的建模、贴图是以次世代的标准完全重制的，配合上更先进的光影效果，画面的“写实度”比原版高了许多，角色的面部和头发细节也更为精致。

此外，PS5 版中还增加了一些场景破坏要素，让一些强力的枪械和爆炸物的视觉冲击力更足，就像下面的截图一样：

相比起画面上的良心进化，《最后生还者 第一部》更重要的改变是，还是提供了一系列无障碍辅助功能，包括读屏、色弱优化等等，让那些因身体或者其他客观原因难以正常游玩大型 3D 游戏的玩家也能享受到游戏的乐趣。

尽管这些功能在 2 代中备受好评，但是对于身体相对健全的玩家来说，似乎也很难体会到它们的作用，因此这次我们请了有着 700 度近视（还有 100 度散光）的编辑阿强摘掉眼镜坐在两米左右的位置，模拟体验了一下弱视玩家。

根据阿强的描述，在这个度数下，他看 1 米外的人脸是无法看清五官的，至于两米外的电视屏幕，更是糊成一片。

▲ 阿强看到的画面大概是这样的

在打开所有辅助之后，阿强会从头开始游戏，测试一下这些辅助功能的实际效果。而这些效果，也确实出乎我们的意料。

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《最后生还者 第一部》的读屏功能非常强大，可以把屏幕上除了对话字幕外的全部文字都会被一个 AI 合成的女中音用四平八稳的普通话读出来。

比如“选项”，“继续游戏”，“○键，取消，× 键，确认”，甚至刚刚打开游戏时还能听到一句“请按任意键”。

看不清 HUD 的血量和弹量也不要紧，只要上滑触控板，就能听到这位 AI 小姐姐用播音腔一般的标准普通话在那亲切地提示：“您现在蹲伏在低矮的掩体后面，生命值 80，手持 9 毫米手枪，弹夹内有 4 发子弹，还有 8 发备用子弹”，以至于路过的同事误以为我们在用 PS5 看新闻联播。

不光有语音提示，当角色靠近可以交互的物品时，还会有特别的提示音。根据交互选项的不同，提示音也各不相同，在游玩了一段时间后，阿强老师如数家珍地给我们介绍：“这个声音是三角键，如果你听到这个声音拉长并且带回音的话，那就是长按三角键。至于这个听上去有点负面的音效，应该是我站在台子边缘了，系统提醒我不要失足掉下去。“

▲ 如果忘记了音效对应的功能，游戏中也有专门的“词典”功能可以回放各种提示音

不过阿强老师很快陷入了 3D 电子游戏的经典哲学问题中：“我是谁”“我在哪”“谁在打我”。

作为一个带有惊悚要素、画面又走写实风格的冒险游戏，《最后生还者》中有着很多能见度较低的场景，而这次更加强化的画面和光影体验，更是让一些暗处的细节需要玩家仔细观察分辨。对于雾里看花的阿强老师来说，别说暗处细节了，场景背光的地方就如同黑洞一样深不可测，以至于他在一些场景甚至看不到两米外的门。

好在只要用手指轻轻滑动一下触控板的左侧，就可以开启辅助功能中的高对比度模式。在这个模式下，所有不可交互的背景元素都会以黑色显示，而对玩家有意义的物体会根据其定位显示为蓝、红或者黄色。

不管是蹲在角落的老六循声者，还是藏在架子深处的补给品，在这个模式下都无所遁形。

▲ 有点像是一些游戏中开了热成像或者夜视仪的效果

另外，在游戏任意时刻按下左摇杆，镜头会自动转向下一段剧情的方向，并在画面上标注出一个白色箭头。当不知道要做什么的时候，只要不断按下左摇杆并前推摇杆，角色就会向正确的方向走去。

配合上在特定剧情角色自动奔跑、遇到障碍自动跨越等辅助功能，一些原本大家认为会是难关的强制追逐、逃跑剧情也有惊无险地顺利通过了。

▲ 普通玩家也可以用这个防止迷路

至于场景解谜，《最后生还者》中的解谜并不困难，即使如此，我们还是多次听到了 AI 女声的贴心提示“该解谜可能不适合所有玩家，您可以使用选项中的‘跳过解谜’功能”。

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《最后生还者》中有着非常多的战斗环节，摘掉眼镜的阿强基本上只能模糊看见准心的地方有一团白色。

战斗中，游戏则提供了瞄准锁定和开镜慢镜头这两个“外挂级”的辅助功能。按下瞄准键，准星就会自动黏着到最近的敌人身上，同时游戏还会启用慢镜头放慢时间让玩家有更多时间进行微调。根据阿强老师的描述，哪怕是只能看到一团红雾的近视状态，靠着大差不差的肌肉记忆还是能打出不少随缘爆头，如果只求打中身体更是可以做到百发百中。

▲ 某种意义上说，这也算是一种盲狙

当我以为这些就已经足够夸张的时候，阿强老师又给我秀了一手潜行。

潜行下的辅助功能不光有增强聆听模式，还有个极为夸张的隐身功能，在这个功能下只要长按圈键，乔尔就会进入一个“谁也看不见我”的强力隐身模式。甚至可活用于在战斗中，让上一秒还气势汹汹冲过来的敌人，下一秒满脸疑惑地四处张望，完全无视了在他身前 1 米处滑稽蹲起的乔尔。

“这个功能有点像是开大保命”，阿强老师如此描述到，“有时候场景特别混乱我又啥都看不清，只要进入这个近似无敌的潜行模式就可以冷静下来慢慢思考了。”

▲ 大摇大摆的当面“暗杀”，有如老滚 5 中“潜弓”一样的逆天体验

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游戏中各种碎片化的信息也是剧情中重要的一环。游戏中各类的文档经常会补充一些重要的暗线，场景中和艾莉的支线对话也提供了大量人物塑造的细节，辅助功能将这些都考虑到了。

高对比度模式和互动提示音可以保证玩家不会错过路上的文件收集品，而读屏功能则可以在玩家无法看清文字的情况下将内容完整呈现。在 PS5 平台上还可以打开“震动模拟语音”的功能，通过 DualSense 手柄细微的震动差距来模拟角色的语气轻重，通过触感来增加代入感。

导航辅助则会将玩家优先引导到分支剧情触发点，不用担心无脑跟着引导走错过对话和剧情，非常贴心。

▲ 游戏中的辅助功能选项非常细致

还有一些游戏辅助功能是我们不太好测试的。比如 3D 眩晕的玩家，可以通过在游戏中开启特定功能，在画面中心放置一个准星作为玩家视线的基准点，减轻眩晕的感觉。

这些功能并非只是做做样子，每一项都经过了细致地打磨，同时还根据不同玩家的需求准备了丰富的自定义项。制作团队是真心希望能通过这些辅助功能，让尽可能多的玩家有机会体会到游戏的乐趣。

可能对于普通玩家来说，游戏里的辅助功能似乎有些过头了，甚至有时让人觉得很愚蠢。比如过场动画叙述的功能，在过场动画中，旁白会用很平淡的语气叙述 “乔尔看了看艾莉，无奈地摇了摇头”、“士兵举起了枪对准了乔尔”等等，经常会破坏游戏苦心塑造的紧张气氛。

但是对于很多五感有所缺失的残障人士来说，这也是他们仅有的与世界联系的方式。在描述游戏体验的时候，阿强苦笑笑着说：“你要说的话，的确有点被系统带我飞的感觉，什么潜行路线的规划，什么细致的资源管理都成了空谈。但是如果你不把眼镜还给我，这可能就是我唯一能玩的大型游戏了。”

而我们曾经采访过一些残障玩家，也了解到，很多人可能连这样的游戏体验都无法奢望。

我们也很高兴看到，这些年，越来越多国内外的游戏都在注意无障碍的设计，提供了丰富的辅助选项让更多人可以体验到游戏的乐趣，而顽皮狗的探索，显然是走在最前面的。遗憾的是，《最后生还者 第一部》没有中文配音，游戏除了功能性的读屏，旁白和对话依然都是英文，对于国内的残障玩家来说还是有不小的门槛。也希望在未来，能够有更多的游戏开发团队，能够照顾到中国残障玩家的需要。

本文来自微信公众号：游戏研究社 （ID：yysaag），作者：Johnson Ge