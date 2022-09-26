发改委：将会同有关部门立体化推动“东数西算”工程

IT之家 9 月 26 日消息，今年 2 月，国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等 8 地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了 10 个国家数据中心集群。

至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

今日，国家发改委就基础设施建设有关情况举行发布会。

国家发改委高技术司副司长张志华表示，今年 2 月，国家发展改革委会同中央网信办、工业和信息化部、国家能源局等部门，启动实施了“东数西算”工程，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等 8 地启动建设国家算力枢纽，设立 10 个国家数据中心集群，正式拉开了构建全国一体化大数据中心体系的大幕。半年多来，我们按照既定部署加快推进，“东数西算”工程初见成效。

张志华表示，下一步，发改委将会同有关部门，立体化推动“东数西算”工程，重点强化 4 个协同。进一步加强数据中心工程建设与用网、用地、用能、用水等配套政策同步落实，推动重大工程项目尽早建成应用。统筹用足用好中央预算内投资、各类金融工具、单列能耗等政策手段，支持国家算力枢纽和国家数据中心集群早日发挥作用。在已布局国家算力枢纽基础上，统筹推进算力供给站、网络试验线、算力调度网、数据要素场、安全防护盾的一体化建设，构建覆盖全国、多层联动的算力网络体系。以国家算力枢纽和数据中心集群为引领，在规模化集聚算力和丰富场景应用的基础上，推动产业上下游协同发展，共同打造计算产业生态体系。

据介绍，当前，新一轮科技革命和产业变革正在重塑全球经济结构。算力作为数字经济的核心生产力，成为全球战略竞争的新焦点。截至目前，我国数据中心规模已达 500 万标准机架，算力达到 130EFLOPS（每秒一万三千亿亿次浮点运算）。

随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透，全社会对算力需求仍十分迫切，预计每年仍将以 20% 以上的速度快速增长。算力已成为国民经济发展的重要基础设施。加快推动算力建设，将有效激发数据要素创新活力，加速数字产业化和产业数字化进程，催生新技术、新产业、新业态、新模式，支撑经济高质量发展。

目前，我国数据中心大多分布在东部地区，由于土地、能源等资源日趋紧张，在东部大规模发展数据中心难以为继。而我国西部地区资源充裕，特别是可再生能源丰富，具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。为此，要充分发挥我国体制机制优势，从全国角度一体化布局，优化资源配置，提升资源使用效率。

IT之家了解到，“东数西算”工程通过在全国布局 8 个算力枢纽，引导大型、超大型数据中心向枢纽内集聚，形成数据中心集群。发挥规模化、集约化效应，加大政策支持力度，提升整体算力规模和效率，带动数据中心相关上下游产业发展。

此外，为坚决避免数据中心盲目发展，在当前起步阶段，8 个算力枢纽内规划设立了 10 个数据中心集群，划定了物理边界，并明确了绿色节能、上架率等发展目标。比如，集群内数据中心的平均上架率至少要达到 65% 以上，可再生能源使用率要有显著提升。