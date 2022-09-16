工信部：会同有关部门持续开展国家绿色数据中心建设

IT之家 9 月 16 日消息，今日，工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第八场，主题是“推动工业绿色低碳循环发展”。

工业和信息化部节能与综合利用司司长黄利斌表示，数据中心、5G 是支撑未来经济社会发展的战略资源和公共基础设施，也是节能降耗的重点领域之一。为有序推动数据中心、5G 等新型基础设施绿色高质量发展，助力实现碳达峰碳中和目标，工业和信息化部发布《“十四五”工业绿色发展规划》《“十四五”信息通信行业发展规划》，引导数字基础设施加快节能与绿色低碳发展。“十三五”以来，工业和信息化部向社会推荐百余项为数据中心、5G 节能提效服务的先进适用技术产品。为打造典型标杆，发布三批共 153 家国家绿色数据中心。组织制定《数据中心能效限定值及能效等级》等能效标准，推动数据中心绿色升级。目前 5G 基站单站址能耗已比 2019 年商用初期降低了 20% 以上，全国规划在建的大型以上数据中心平均设计电能利用比值已降到 1.3。

IT之家了解到，下一步，工业和信息化部将采取以下措施加快数字基础设施节能降碳改造升级，科学有序推动全行业绿色低碳转型和高质量发展。

一是强化政策引导。鼓励开展“东数西算”，引导企业向气候适宜、可再生能源富集地区部署数据中心。持续发布国家工业和信息化领域节能技术装备产品推荐目录及典型应用案例，加快数字基础设施高效节能设备革新和技术应用。深入开展工业节能诊断服务，组织对数据中心、通信基站实施节能诊断，深挖节能潜力，促进节能降碳、降本增效。

二是打造典型标杆。会同发展改革委、商务部、国管局、银保监会、能源局等部门持续开展国家绿色数据中心建设，发布生产制造、通信、互联网、公共机构、金融等领域国家绿色数据中心名单及典型案例，加强绿色设计、运维和能源计量审查，带动行业绿色可持续发展。

三是完善节能降碳标准体系。加快推动数字基础设施领域节能提效相关标准制修订，支持开展信息通信设备能效、绿色运维、高效制冷等标准研制工作。组织实施国家工业专项节能监察，开展数据中心等能效监察，促进重点用能领域依法依规合理用能。