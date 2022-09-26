文旅部：加强对网剧评论弹幕的实时监控，网上演唱会须取得经营许可证

IT之家 9 月 26 日消息，文化和旅游部起草了《文化和旅游部关于规范网络演出剧（节）目经营活动 推动行业健康有序发展的通知（征求意见稿）》，现公开征求意见。

公告中指出，网络演出剧（节）目经营单位应建立健全内容管理制度，设置独立的内容管理部门，配备适应内容审核工作需要的专业人员负责网络演出剧（节）目的内容管理，加强对评论、弹幕等用户产生内容的实时监控。

IT之家科普：“弹幕”一词本意是 STG 游戏（射击游戏，如东方系列）中密集的子弹，过于密集以至于像一张幕布一样。英文称“Bullet Hell”（子弹地狱）或“Bullet Curtain”（弹幕）。当大量吐槽评论从屏幕飘过时效果看上去像是飞行射击游戏里的弹幕，所以 NICO 网民将这种大量的评论出现的效果叫做弹幕。

此外，从事网络演出剧（节）目经营活动，应根据《互联网文化管理暂行规定》有关规定，向所在地省级文化和旅游行政部门申请取得经营范围包含“网络演出剧（节）目”的网络文化经营许可证。

《意见》中指出，采用直播方式提供网络演出剧（节）目，应当采取延时直播方式播出，并安排专人对网络演出剧（节）目进行实时监管，发现内容问题第一时间阻断并及时处置。