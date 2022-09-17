英特尔介绍 Connectivity Suite 2.0 技术：聚合使用有线、Wi-Fi、5G 网络

IT之家 9 月 17 日消息，据外媒报道，英特尔最近在其以色列的工厂举办了一次国际技术之旅，向国外媒体介绍了最新的 13 代酷睿处理器和相关技术。

在网络技术方面，英特尔介绍了最新的 Connectivity Suite 2.0，该技术将随 13 代酷睿一同推出。

据外媒介绍，英特尔 Connectivity Suite 的 1.0 版本支持将有线以太网和无线 Wi-Fi 连接聚合到一个更宽的数据管道中。现在，Connectivity Suite 2.0 版在此基础上增加了对蜂窝连接的支持，从而在单台 PC 上实现最快无线连接。

外媒指出，该技术可实现将不同的应用程序放在不同的连接上以优化整体连接体验。英特尔软件还可以让您选择和优化不同的工作负载，如将 Teams、Zoom、流媒体和其他应用分别定向到最佳连接。此外，在一个连接断开的情况下，应用程序会将自动跳转到另一个连接。

IT之家日前报道，英特尔已经宣布了联手博通实现了重要的 Wi-Fi 7 行业里程碑，演示速度超过了 5Gbps，基于酷睿笔记本电脑 + 博通 Wi-Fi 7 接入点。详情请见：

《英特尔 Wi-Fi 7 演示：速度超 5Gbps，2024 年应用于笔记本等产品》