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SA 预测：未来日韩智能手机平均售价最高，非洲和亚太部分地区最低

2022/9/26 12:29:36 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 9 月 26 日消息，市场调研机构 Strategy Analytics 发布报告，2022 年全球智能手机批发收益将同比增长 2%，主要是受智能手机批发 ASP 强劲增长的推动（同比 10% 的增长率），抵消了 7% 的出货量下降。

ASP（平均售价）的增长是由于来自苹果、三星和其他品牌的高端 5G 机型

此外，Strategy Analytics 预测，从 2024 年到 2027 年，韩国和日本的智能手机 ASP 最高，而非洲和亚太部分地区 ASP 最低。

IT之家了解到，根据 Counterpoint Research 的预测，本月早些时候苹果发布 iPhone 14 系列手机，需求旺盛，预计 ASP（平均售价）将会在 9 月份所在季度创下新高，达到 892 美元；12 月份所在季度再次攀升，达到 944 美元。去年四季度，iPhone 的 ASP 曾达到 873 美元。

ASP 上涨主要是因为 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 机型畅销。Evercore ISI 调查约 4000 名消费者，发现有意购买 iPhone 的消费者约有 56% 准备选择 Pro，去年只有 41%。Evercore ISI 预计苹果 iPhone 明年的 ASP 可能会涨到 940 美元，比 iPhone 13 所在周期内高 10%。

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关键词：SAStrategy Analytics

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