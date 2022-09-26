微信新增“T3 打车”一级入口，腾讯再次加码网约车

9 月 26 日中午消息，继此前腾讯出行推出聚合打车之后，腾讯在网约车领域再有新动作，微信九宫格新增了打车一级入口，单独接入了 T3 出行。

2020 年，微信在支付页的腾讯服务中新增了出行服务，涵盖了车主服务、公共出行服务等，这被视为腾讯加码出行服务的信号。

今年 7 月，腾讯在微信九宫格的“出行服务”内，推出了全新的聚合打车功能，接入了曹操出行、T3 出行、阳光出行、首汽约车等多个打车平台，覆盖了全国多个城市。

腾讯也在不断扩大聚合打车的接入服务商，今年 9 月，美团打车宣布在上海正式接入腾讯出行服务平台。此前，双方已经在杭州、郑州、重庆等城市开始合作。

而近日，有不少用户反馈，在微信九宫格看到了单独的打车入口，接入的是 T3 出行，点击后可以直接进入“T3 打车”小程序打车。有知情人士称，腾讯给 T3 出行单独开了一级菜单，在 T3 开放运营的所有城市常驻，并且页面级角标也写了限时推广字样。

腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群 CEO 汤道生曾表示，不造车是腾讯坚持的定位，未来腾讯将帮助车企造好车、卖好车、提高企业管理效率，改善用户出行体验。而推出“腾讯出行服务”小程序，以及不断在打车服务上布局，便是构建出行生态圈的重要表现。

在微信九宫格当中，微信也给与了投资企业流量扶持。比如交通出行板块中火车票机票、酒店均由同程艺龙提供，而腾讯是同程艺龙的第一大股东，持股比例超过 20%。

此次给与九宫格位置的 T3 出行，也是腾讯投资的企业。T3 出行由长安、一汽等车企，联合腾讯、阿里共同出资成立。2021 年 10 月，T3 出行宣布完成 77 亿元 A 轮融资，由中信联合体领投，一汽、东风、长安、阿里、腾讯等老股东继续加持。

值得注意的是，除了腾讯，华为近期也在加大网约车领域的投入。

今年 7 月，华为上线了 Petal 出行，推出了聚合打车模式，接入的服务商包括阳光出行、首汽约车、神州专车等；今年 9 月，Petal 出行接入了 T3 出行，正式面向全国多个城市运营。

腾讯和华为接连投入，也引发了市场上对聚合模式的关注。早期，聚合模式是高德、美团等互联网企业入局打车的轻资产做法，不过近年来，安全与合规成为网约车行业的主旋律，采用聚合模式的玩家也越来越重视运力的合规。

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