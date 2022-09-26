这个宇宙就是这么美，美到让人难以相信

目前，我们尚无法探索无边宇宙的边界，地球外的宇宙对我们来说，是冷血无情的。但是你可能不知道，当你不去注视它的时候，它就会穿上美丽的华衣，展现出用 PS 都无法造就的美，下面为您展示 NASA 公布的一些美图。

1.运动中的木星

木星长得就像一颗大理石球。你在图上看到的那些移动的传送带和旋转的漩涡的景象十分迷人，但其实有时候看起来是一回事，实际上却是另外一回事，它们实际是木星上移动的巨大风暴，随便一丝就能摧毁一艘航天飞船。

这些移动的漩涡分别以各自不同的速度和方向旋转着，我们很难想象，木星是一个气体球，它看起来更像一个凶猛的怪兽。

2.太阳上的无底洞

这个我们看起来像一个沙漠中无底洞穴的图片实际上是太阳黑子的特写，这幅图片让我们遐想联翩，索伦之眼、向日葵、甚至某种生物的口器，但是就是无法想象它居然是太阳。

3.火星上的“人脸”

大家还记得这幅在火星上拍摄到的面孔吗？虽然最后被证实只是虚惊一场。

抑或是加勒陨石撞击坑。

也许，只有文艺复兴时的大艺术家能雕刻出如此有趣的笑脸。

各位，请保持对火星的好奇心，因为，火星上有趣的面孔好多好多。

4.火星是一个达利粉

火星上幅员辽阔的充满腐蚀坑的平原。

火星上的沙丘。画面是青色的，因为它们是由玄武岩组成，而颜色较轻的地区可能是覆盖着灰尘。

注：达利（1904-1989，西班牙超现实主义画家）

5.火星“野人”

这是 NASA 拍摄的第一张火星上的类野人影像，它端坐在岩石上似乎在注视着什么。

无数的天文爱好者以此作为火星生命的证据，并继续探索着。

6.土星“光环”

土星应该是太阳系里最时尚的“贵妇”了，永远被众星环绕。图上的光环好似土星妆点在头上的荧光棒，猜猜它到底是什么？

看到第三幅图，我估计很多人已经猜到了，这到底是什么，文章下方回复，告诉大家吧。

7.从空间站看地球上的极光

这是从国际空间站观测北极光的图像，和地球上观看相比，完全是另一种风味。

8.奇妙的葫芦星云

葫芦星云，也被叫做“臭鸡蛋星云”，因为它闻起来臭臭的（如果你想尝试去闻闻，估计也回不来了。），哈哈，不开玩笑，因为它内部充满了硫。

它还有另外一个知名的名字，“子弹穿苹果星云”。

你看它们像不像？

这不是一个巧合，你看到的葫芦星云的照片，实际上是确实是被“枪”击过的星云。“枪”，实际上来自星云本身，当它的中央恒星开始死亡，它的内部物质开始外溢，图片黄色部分是太空子弹，它的飞行速度达到一百万英里每小时。

但是别担心，宇宙中并不都是充满恐怖和暴力的。所有事情的发生是有原因的，因为……

9.上帝在看

这是一个螺旋星云，常常被称作“上帝之眼”，是由一颗类太阳恒星死亡后形成的。

它们震撼到你了吗・・・・・・

本文来自微信公众号：NASA 航天爱好者 （ID：NASAtoMars），作者：LW 博士