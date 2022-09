IT 之家 9 月 26 日消息,小米 Civi 2 新品发布会将于 9 月 27 日下午 2 点召开,除了小米 Civi 2 手机,今日小米官方公布了发布会上的其他产品。

根据宣传海报,小米还将发布 5 款生态新品,包括:

小米口红充电宝: 如口红般精致小巧

小米降噪蓝牙耳机 necklace(项链): 融入首饰设计灵感

小米八电极体脂秤: 健身房级专业测脂

米家透明蒸汽电饭煲: “饭圈”里的颜值担当

米家模块机器人:科技迷的超级酷玩具

IT 之家了解到,小米还将推出小米 Civi 2 Hello Kitty 潮流限定礼盒,其中 Hello Kitty 定制口红充电宝容量为 5000mAh,预计就是将发布的新品。