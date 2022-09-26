一加 Ace Pro 定制限量吨吨桶推出：“这个朋友很能装”

IT之家 9 月 26 日消息，今天一加手机表示，一加手机联合 @吨吨 BOTTLEDJOY 推出一加 Ace Pro 定制限量吨吨桶，宣传语为“这个朋友很能装”，吨吨桶上比较明显的是“16GB 超大内存”。一加手机强调，“16GB 大内存，启动更快，后台更稳。”

IT之家获悉，一加 Ace Pro 手机于今年 8 月上市开售，采用第一代骁龙 8+ 移动平台，16GB 大内存，长寿版 150W 超级闪充，HyperBoost 游戏稳帧引擎。12+256GB 售价 3499 元；16+256GB 售价 3799 元；16+512GB 售价 4299 元。

一加 Ace Pro 拥有黑森、青雾两款配色，采用一块一体化连续曲面玻璃后盖，塑料中框：黑森光哑一体，采用「钻刻・双 AG 工艺」；青雾亮面材质，采用「⻘釉玻璃工艺」。

一加 Ace Pro 搭载骁龙 8+ Gen 1 处理器，LPDDR5 内存，UFS 3.1 闪存，冰脉雪山散热系统（八通道全贯穿 VC」面积达到 5177mm²），拥有 4800mAh 电池，支持 150W 有线快充。

一加 Ace Pro 原神限定版（胡桃）将于 10 月发布，一加 Ace Pro 还拥有独家游戏体验优化计划，代号：「炼金」，将提前针对《原神》新版本调优。在《原神》810p 不降画质测试中，一加 Ace Pro 做到了 1 小时 59.3 帧的表现。

一加 Ace Pro 还首发《英雄联盟手游》120 帧模式。

此外，一加宣布成为国内首个与 Unity 引擎战略合作的手机品牌，一加 Ace Pro 将向 Unity 引擎开放通信接口，带来帧率更高更稳和功耗更低的游戏表现。未来 2 年，一加将达成 50 款游戏的适配。

一加 Ace Pro 全系 12GB 起步，并带来 16GB 超大内存版本。该机配备 6.7 英寸 120Hz 超感柔性直屏，支持 720Hz 超高触控采样率，1.48mm 超窄边框设计。

影像方面，该机配备 5000W 超清三摄，搭载 IMX766，支持 OIS 光学防抖，独家夜景算法 + ICE 抓拍 2.0，主摄支持全链路 10 亿色。

一加 Ace Pro 还配备了立体声双扬声器、X 轴振动马达、NFC，超级 n28（4 根）天线，搭载 ColorOS 12.1.1 系统。