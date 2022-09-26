东北首个核电供暖项目即将启动

IT之家 9 月 26 日消息，据央视新闻报道，东北首个核电站 —— 辽宁红沿河核电站将在今年冬天提供东北首个核能供暖项目，周边红沿河镇的居民将用上核能供暖，计划供暖面积达 24.24 万平方米，比传统煤电供暖效率更高，而且无碳排放。

▼ 图自央视新闻

IT之家了解到，红沿河核电站是我国东北地区首座核电站、东北最大的电力能源投资项目，项目共建设 6 台百万千瓦级核电机组，今天投运的红沿河核电 6 号机组于 2015 年 7 月开工，今年 5 月 2 日首次并网。

今年 6 月 23 日 21 时 35 分，随着 168 小时试运行试验圆满完成，辽宁红沿河核电站 6 号机组正式具备商业运行条件，标志着作为东北首座核电站、东北最大的电力能源投资项目的红沿河核电站 6 台机组全面投产，成为国内在运装机容量最大的核电站。

红沿河核电站位于大连瓦房店市，6 台机组年度发电量可达 480 亿千瓦时，约占辽宁省全社会用电量的 20%，与同等规模燃煤电厂相比，等效于减少标煤消耗约 1452 万吨，减排二氧化碳约 3993 万吨，相当于种植 10.8 万公顷森林。

据央视新闻此前报道，2022 年 3 月 9 日，红沿河核电与国家电投东北电力有限公司签署了《核能供暖示范项目建设运维合作协议》，我国东北首个核能供暖项目进入了实质性推进阶段。2022 年 4 月 6 日，核能供暖项目工程正式开工，计划于今冬供热期实现对周边红沿河镇的供暖，先期规划设计供暖面积 24.24 万平方米。