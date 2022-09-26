龙芯中科回应“信创采购近乎出局”质疑：今年总体处于项目交接期，桌面批量采购确实比较少

IT之家 9 月 26 日消息，国产 CPU 龙头企业龙芯中科今日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。

投资者：

您好，公司作为自主性最高的国产 CPU 企业，在今年信创领域计算机采购中却面临着近乎出局的局面，对信创这个国家战略实在是莫大的讽刺，请问对于引进国外技术、严重依赖国外授权的兆芯、飞腾占据了绝大多数信创份额的情形，公司计划如何应对？

龙芯中科董秘：

尊敬的投资者，您好。今年总体处于项目交接期，桌面批量采购确实比较少。上半年公司信息化业务同比有大幅度下降，而竞品 X86 产品在信创市场的比例确实有提升，但“近乎出局”的说法还是有失偏颇。国家战略方向是无比正确的，但政策的落地以及执行是需要过程的。

我们同您一样，认为自主化替代应该是体系的替代而不仅仅是产品的替代。但事物的发展，包括人们的认知，和龙芯的发展一样都是波浪式发展、螺旋式上升的，请给予一定的时间和耐心。

龙芯坚持自主研发，一直致力于构建自主可控的信息技术体系和产业生态。公司的战略长期以来没有改变，前途是光明的，但道路是曲折的。我们不仅要撸起袖子加油干，还得耐着性子坚持干。

目前市场的切换期，给了龙芯调整市场策略，并快速提升产品和生态竞争力的机会。一方面，龙芯 3A5000+7A2000 的产品组合的推出，提高了整机的性价比，为市场竞争提供了有利条件。另一方面，针对龙芯信息化市场主要面向政策性市场，公司正在采取在开放市场“局部突破”的措施，即在全局不如 Wintel 和 AA 体系的情况下通过聚焦特定应用（软件比较固定或单一）取得局部优势，如存储服务器领域。

龙芯基于 LoongArch 努力做好产品性价比和产业生态的完善，并长期保证供应链的安全与可持续发展。感谢您对公司的关注。