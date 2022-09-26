电动转型慢引投资者不满，丰田主动出手化解批评

9 月 26 日消息，不少投资者和环保组织曾表示，日本丰田汽车公司在开发纯电动汽车方面并未投入全力，公司更热衷于推广自家的混动技术。批评人士纷纷表示，丰田在开发环保汽车方面的进度落后于竞争对手。但最近丰田正寻求与这些批评公司既定政策的人士接触，解释公司在电动汽车领域所做的更多努力，改变他们对公司的态度。

近一年前，丰田承诺要斥资几十亿美元扩大电动汽车产品线。但一些投资者和环保组织曾说，丰田并未致力于开发纯电动汽车，他们指出，公司在声明中仍对电动汽车持谨慎态度，坚持推广自家发明的油电混合动力技术。

丰田知情人士说，公司的应对措施是与批评人士进行更多互动，并探索各种方法来改善公司在环境保护层面的形象。丰田曾表示，在美国和世界其他许多地区充电基础设施仍然不足的情况下，混合动力汽车是一项重要的过渡技术。就市场表现来看，丰田的混合动力汽车销量也远超过其他汽车制造商。

知情人士说，丰田在环境保护以及电动汽车领域的形象已经成为总裁丰田章男等公司高管们更为关注的问题。去年，丰田表示未来十年将投资 4 万亿日元 (约合 280 亿美元) 用于开发电动汽车技术。

丹麦基金 AkademikerPension 代表学术机构和学校员工管理着总额约 190 亿美元的资产。这家基金认为丰田反对推广电动汽车的各项措施，因此与公司展开了近两年的斗争。

今年早些时候，AkademikerPension 试图在丰田股东大会召开之前提交一份申请，提议公司披露有关混合动力汽车和燃油车的更多游说信息。AkademikerPension 表示，丰田直接拒绝了这一提议，理由是基金会提交申请的时间已经超过截止日期有一天时间。

AkademikerPension 首席投资官安德斯・谢尔德 (Anders Schelde) 表示：“我们以前从未经历过这样的事情。”作为回应，基金会在网上公开发布了自己想要提出的问题，并发表了一份声明，称对电动汽车的怀疑“损害了丰田的品牌价值和股东利益”。

最近，丰田邀请 AkademikerPension 到日本与公司高层会面。谢尔德说，他本人或者基金会首席执行官计划在未来几个月内造访丰田，这将是双方首次面对面会面。

丰田发言人表示：“我们致力于与投资者和其他利益相关方进行开放性的双向对话，确保他们的观点能在我们公司的管理层中得到反映。”

丰田还与环保组织绿色和平组织 (Greenpeace) 进行了更多互动。在过去两年中，绿色和平组织将丰田排在汽车行业脱碳排名的最后一位。据在绿色和平组织从事能源和气候问题工作的丹尼尔・里德 (Daniel Read) 说，丰田已经开始在电动汽车相关的公司活动中为绿色和平组织保留座位，最近还邀请代表们亲自到公司参会。

和其他传统汽车制造商一样，丰田也在调整延续几十年的汽车制造业务，考虑如何应对挑战，将更多精力放在电动汽车领域。丰田的目标是到 2030 年每年能销售约 350 万辆电动汽车，约为目前公司汽车年销量的三分之一。

今年第二季度，电动汽车在丰田汽车销量中所占的比重不足 1%，而在规模上与丰田最为接近的德国大众汽车电动汽车销量则占公司总比重的近 6%。

丰田首席执行官丰田章男一直是业内对电动汽车持谨慎态度的知名人士之一。他质疑电动汽车是否像宣传的那样环保，并对消费者对这些汽车的市场需求持怀疑态度。

丰田表示，由于几十年后全球才能建成大规模电动汽车所需的电池供应链和充电网络，在此期间公司相信混合动力汽车一样可以减少碳排放。最近一个季度，混合动力汽车占丰田和雷克萨斯这两大汽车品牌发货量的近 30%，有助于丰田满足欧洲等市场日益严格的排放规定。

混合动力汽车的用户需求也帮助丰田在最近一个财年中实现 3 万亿日元 (约合 210 亿美元) 的创纪录营业利润。近期丰田的股价表现相当不错，今年以来仅下跌了 9%，相比于其他汽车制造商跌幅较小。

丰田章男一直在试图搞清楚，为什么一些投资者和环保组织不相信丰田公司的电气化战略。据知情人士透露，丰田章男已经指派了一名顾问，向美国和欧洲汽车行业有影响力的人士征求意见，询问他们对丰田在电动汽车领域的努力有何种看法，搞清楚丰田为何没有像其他汽车制造商那样获得赞誉。他们说，反馈信息会直接反馈给丰田章男。

与通用汽车和福特汽车不同的是，丰田尚未设定公司所有汽车在全球范围内实现零碳排放的日期，这是一些投资者的症结所在。

“对话都是建设性的，但他们在改变行为方面没有什么特别惊人的消息，”纽约市审计署负责监督纽约市公共养老基金运作，该机构主管公司治理和负责任投资的助理审计官迈克尔・加兰德 (Michael Garland) 说。“如果以企业的行为来衡量，我们从通用汽车和福特汽车那里得到的回应更多。”

丰田发言人说，公司希望尽快减少二氧化碳排放量，并计划向客户提供多种类型的电动汽车以及采用其他动力系统的汽车。

除了丹麦基金 AkademikerPension 之外，英国教会养老金委员会、瑞典养老基金 AP7 和北欧资产管理公司 Storebrand 等投资者都表示，他们对丰田与环境保护相关的游说活动感到不满。

截至今年 9 月，Akademiker、AP7 和 Storebrand 持有超过 2.5 亿美元的丰田公司股票，与 2000 多亿美元的公司总市值相比微不足道。英国教会养老金委员会没有透露持股规模。

丰田内部人士说，公关专家和公司其他人士建议公司高管不要对电动汽车发表负面评论，要多强调电动汽车的好处以及丰田在电动汽车技术上的大量投资。

位于德克萨斯州奥斯汀的投资管理公司 Sage Advisory Services 也持有丰田的公司债券。机构高管表示，自己已经察觉到相关措辞的转变。

Sage Advisory 副总裁艾玛・哈珀 (Emma Harper) 说，公司去年曾就丰田公司在电动汽车领域的立场进行过一番接触，丰田以其一贯的论调予以回应，公司关于混合动力汽车的说法和以往也没有什么不同。哈珀说，她自己能搞清楚这些观点，但对公众来说很难理解。

最近她说，丰田已经“发生了翻天覆地的变化，他们感受到了整个潮流的变化，以及消费者、政界人士和其他利益相关方从燃油车向电动汽车过渡的切身感受。”