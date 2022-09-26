消息称小米 13 Ultra 旗舰机已进版开始 NPI：预计 11 月发布，搭载骁龙 8 Gen 2 芯片

IT之家 9 月 26 日消息，小米 13 系列新品进入新的阶段。据微博博主 @数码闲聊站 称，设备代号 M1 的小米 13 Ultra 已进版开始 NPI 。

NPI 是 New Product Introduction 简称，意思是新产品导入，介于工厂 (Factory) 与研发 (R&D) 之间的桥梁，就是要把 [研发单位] 新设计出来的产品介绍到工厂端生产。

今年 8 月，雷军在 Twitter 上转发了一篇外媒的小米 12S Ultra 评测，然后再次表示，“下一次 Ultra 旗舰手机将在我们的全球市场上销售！”直指小米 13 系列，特别是小米 13 Ultra 将面向全球发售，预计将搭载徕卡影像。

IT之家获悉，根据此前爆料，小米 13 Ultra 预计将在 11 月发布，搭载高通骁龙 8 Gen 2 芯片。

除了继续采用 1 英寸超大底索尼 IMX989 传感器之外，小米 13 Ultra 预计还将弥补快充缺憾，搭载超百瓦快充。

小米 13 系列预计采用 2K 分辨率 120Hz 刷新率曲屏，工程机拥有比亚迪代工的陶瓷版本。续航方面，小米 13 系列的工程机采用了多极耳单电芯方案，搭载自研快充 IC 加持的百瓦大电池，并且该系列将全系 50W 满血无线充电。

科普：

新产品在研发阶段，会分成多个试产阶段，如 EVT (工程验证测试阶段)，DVT (设计验证测试阶段)，PVT (生产验证测试阶段)。NPI 职责是统合制造工厂的所有资源，协调生管，并排定及跟催试产的时程，大多数公司都希望新产品可以越快上市越好，试产时程非常紧迫。一般来说，如果是整机生产，从打板到机壳组装，会要求在一个星期或更短的时间内完成；如果仅仅是电路板组装，会要求在三个工作天或更短的时间内完成。