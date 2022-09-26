坐班抖腿更健康：能减肥还能预防糖尿病｜最新研究

啥？坐着也能减肥？？？

有这种好事，办公室社畜们岂不分分钟蹦跶起飞！

近期，Cell 旗下 iScience 就刊发了这么一项研究结论。

科研者们在综述中称，如果激活小腿上一块肌肉，即便坐着，也能让体内糖类脂质代谢速度加倍 ——

此外，被激活的肌肉在代谢中还能降低血糖大幅波动，减少胰岛素需求量，对预防糖尿病也有好处。

所以，到底什么肌肉这么神奇？研究者又是如何验证的？

我们来扒一扒。

抖腿能减肥？？？

该研究团队指出，人类小腿后侧的比目鱼肌，覆盖范围从膝盖延伸至脚跟，形似比目鱼，虽仅占体重 1%，但 ——

激活后可大幅提升代谢水平。

为验证该说法，他们请来 25 位志愿者，年龄在 22-82 岁之间，性别、体重身高指数、每天走路步数各不相同，尤其每天久坐时间，在 6-13.9 小时区间内。

研究者试着激活他们的比目鱼肌，通过穿戴设备检测激活前后，他们体内物质的代谢水平和激素状况。

至于如何激活？简单来说，就是坐着时，前脚掌不动，双脚后脚尽量抬高再放下，循环往复让比目鱼肌收缩，激活该组织 ——

科学家将该过程称为比目鱼肌俯卧撑（后称 SPU）。

这么一说，似乎抖腿有助于减肥（bushi）……

说回正经实验。

研究者首先观察了志愿者体内代谢情况，参与者须每天静坐 7-8 小时，其间，累计进行 270 分钟 SPU 收缩，休息间隔不超过 4 分钟 ——

结果显示，SPU 组志愿者同等肌肉单位时间代谢当量在 2.03 上下，对照组则在 0.92 上下，通过 SPU，增加能量消耗在 115%-133% 之间。

肌糖原浓度上，经 270 分钟 SPU 收缩，志愿者比目鱼肌数值在 68mmol / kg 上下，对照组为 90mmol / kg 上下 ——

肌糖原被更快代谢进一步佐证了 SPU 的作用。

然后是血糖控制方面。

研究者观察了实验者口服葡萄糖 3 小时内再结合 SPU 的代谢率情况，结果显示，高强度 SPU 下，3h 总消耗量为 70.6g 上下，低强度在 49.7g 左右，相比前面两者，对照组总消耗量为 24.2g——

这意味着 SPU 收缩加快了血糖代谢速度。

接着，研究者还对比志愿者体内的脂质代谢数据 ——

相比未激活状态，激活组织内 VLDL-甘油三酯水平也有明显降低。

此外，科研团队还对比了走路、跑步及 SPU 的代谢状况。

尽管跑步的能量消耗的确高于 SPU 收缩和走路，但他们也发现，单位体重下，SPU 局部耗氧量却高于跑步中的下肢部分耗氧量，最起码，走路比起 SPU4.5 小时，单位体重耗氧量仅为 13%。

值得一提的是，在不同人群中，SPU 也均有效果。

无论对不同性别、年龄、身高体重（尤其肥胖）比的人们，还是对长期久坐与否、每日行走步数不一致的志愿者们，SPU 在改变血糖代谢效果上差别都不大。

最终，研究者们认为比目鱼肌收缩能够改善人体全身的代谢调节。

团队还补充道，尽管此类肌肉在静态能量消耗中，仅占人体葡萄糖氧化代谢总量 15%——

但被激活后，其会产生局部高水平代谢，且维持数小时也不会让人感觉疲劳，即便对身体亚健康的志愿者，提升效能依然不错。

此外，肌肉激活还能使人体餐后血糖波动减少 52%，改善全身 VLDL-甘油三酯和葡萄糖稳态，是一种改善全身代谢水平的有效方式。

当然，作者提及了本次研究的局限性。

比如，该项研究在高度受控的实验环境进行，尚未测试日常自由生活状态下进行干预的效果。

再比如，尚未测定志愿者在进行长期 SPU 收缩后的代谢效果与身体反应等等。他们表示，后续将继续深入研究上述问题。

团队介绍

最后介绍下研究者们。

一作马克・汉密尔顿，来自得克萨斯州的休斯顿大学，此前发表过多篇关于血糖代谢、久坐及糖尿病相关研究。

二作黛博拉・汉密尔顿，同样来自休斯顿大学。

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