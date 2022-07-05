腾讯出资“新基石研究员项目”：未来 10 年投 100 亿元，长期支持实现“从 0 到 1”原始创新

IT之家 7 月 5 日消息，腾讯今天宣布，“新基石研究员项目”开始申报了，时间为 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日。这是在中国科学技术协会的指导下，由科学家主导、腾讯出资且独立运营的新型基础研究资助项目。

腾讯称，将在 10 年内投入 100 亿元人民币，长期稳定地支持一批杰出科学家潜心基础研究、实现“从 0 到 1”的原始创新。入选的科学家，实验类的每人每年将获得不超过 500 万元资助，理论类的每人每年将获得不超过 300 万元资助，且资助将持续 5 年。2022 年度“新基石研究员项目”计划资助 60 位科学家。

申报链接 >>>“新基石研究员项目”官网

如果你满足以下条件，可由机构提名或自由申报：

申报时未满 55 周岁；担任博士生导师 5 年以上；在中国内地或港澳地区全职工作（国籍不限）；每年投入科研工作时间不少于 9 个月；具有承担基础研究课题的经历并仍处于研究一线；未申报 2022 年度“科学探索奖”。

同时，项目希望专注资助基础研究，因此选择支持数学与物质科学、生物与医学科学两大领域，并且鼓励学科交叉研究，不限于两个领域之间的交叉，只要与两大领域相关的学科交叉研究，都属于资助范围。

“新基石研究员项目”最鲜明的特色是 ——“选人不选项目”。中国科学院院士、西湖大学校长、“新基石研究员项目”科学委员会主席施一公说：“简单说：选出最具有探索精神的科学家。”并且，不考核论文数量，也不限定必须拿出成果的期限。为的就是鼓励富有创造力的科学家，去尝试更多无人探索的科学领域。

所以，“新基石研究员项目”将给研究员们提供长期、稳定、灵活的资助，创造安稳的科研环境。研究员不需要为寻找资源疲于奔命，可以静下心来，心无旁骛地“十年磨一剑”。研究员在资助期满后，如果通过评估，还可以获得续期资助。