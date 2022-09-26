【IT之家评测室】vivo X Fold+ 深度评测：蓝厂折叠王牌的进化论

距离 vivo 首款折叠屏发布还不到半年时间，全新进化的 vivo X Fold+ 正式到来，更强的高通骁龙 8+ Gen 1 芯片、更强的 80W 双电池闪充以及 5000 + 应用兼容体验，又会在这款产品上擦出怎样的火花？带着这些疑惑，我们一起进入 vivo X Fold+ 的深度体验。

一、外观

vivo X Fold+ 在外观上最大的变化，就是新增的华夏红配色。红色是贯穿华夏文明的深厚底色，vivo X Fold+ 的华夏红，是对华夏文明锐意进取、开拓创新的致敬。

不同于传统的红色，这种源自华夏血脉的底色，更深沉、厚重，搭配素皮工艺，商务范极为浓厚。与华夏红素皮搭配的，是黑色的机身中框、影像模组，红黑组合，以及素皮上闪闪发光的 vivo 铭刻 Logo，让手机呈现出了一种独树一帜的高雅气质。

再来看看细节，影像模组部分，vivo X Fold+ 采用了方圆天阶设计，圆形的四摄模组位于方形的“天阶”之上，右侧采用了大面积的留白，右上角有明显的蔡司小蓝标。

圆形镜头模组和方形的装饰件之间，有微曲延伸的玻璃面衔接，这种连续玻璃曲面巧妙的过渡了摄像头模组的突兀感。

转轴部分，采用了金属喷砂工艺，哑光磨砂非常细腻。

vivo X Fold+ 中框乍看棱角分明，但仔细观察会发现靠近边缘的区域还有一圈小小的圆润倒角，让整机中框看起来轻薄几分。

中框部分，除了音量键、电源键外，还有独立的物理静音键，用户可以通过系统设置，选择媒体音量是否跟随静音键关闭 / 打开，实现真正的“一键静音”。

机身顶部，有硕大的扬声器开孔，以及红外线；机身底部，则是麦克风、扬声器、SIM 卡槽以及充电口；此外，vivo X Fold+ 共有三颗麦克风 (顶部 + 底部 + 背后镜头组)，以及气压计，可在指南针中实时显示气压和海拔。

vivo X Fold+ 的三围尺寸和上一代没有区别，重量为 311g（略重 1g），手感偏沉，比较扎实，但毕竟是一款堆料的折叠旗舰，这个重量，只能说理解万岁。

包装方面，vivo X Fold+ 外包装体积硕大，抽屉式设计。包装盒的正正面，除了 vivo 的 Logo 之外，还有博鳌联合 logo，以强调“博鳌亚洲论坛官方指定手机”的身份。

配件方面包括取卡针、充电器、1.5m 数据线，没有赠送保护壳。

vivo X Fold+ 标配的充电器是 80W 的双 Type-C 口氮化镓充电器，插口可折叠，支持 PD 快充，可兼容市面上多数的手机、平板以及笔记本等电子设备的充电需求。

1.5m 数据线 + 双 C 口氮化镓充电器，这是对高端商旅人士最无声且崇高的敬意。

回到屏幕上。

作为一款折叠屏手机，vivo X Fold+ 的外屏显示比例和正常手机并无而已，尺寸为 6.53 英寸，2520 × 1080 分辨率，长宽比为 21:9，拿在手里除了略重，没有丝毫“遥控器”的感觉。

vivo X Fold+ 展开之后则是 8 英寸、4:3.55 长宽比、分辨率高达 2160*1916 的超大内屏，这块内屏同样采用了 E5 材质，支持 120Hz 高刷，还达成了全球首款 19 项 Display Mate 表现记录，并拿到了整体 A + 级别的认证，依旧是目前折叠屏最顶尖的屏幕。

外屏同样是 E5 三星钻石排列，以及拥有 120Hz 高刷，与同样是 120Hz 的内屏搭配使用，不会存在因为刷新率不同，导致体验上的割裂感。此外，屏幕和外屏采用了一致性校准方案，有着几乎一致的色彩与显示，内外屏切换过程中视觉感受连贯。

vivo X Fold+ 依旧采用了备受好评的超声波屏幕指纹技术，相较于传统的光电指纹，超声波指纹在解锁率、速度、抗干扰性、安全方面都要更高一级别，夜晚使用也不会出现突如其来的强光“亮瞎眼”；而相较于折叠屏手机常见的侧边指纹，vivo X Fold+ 的超声波屏幕指纹也不会出现误触、对“左撇子”不友好等问题。

当下采用超声波屏幕指纹的手机不算多，至于采用双超声波指纹的折叠屏手机，那只有蓝厂独享了，友商得赶紧跟进呐~

不过需要强调一点，由于内部堆叠等原因（毕竟塞进了两枚传感器），vivo X Fold+ 的超声双屏幕指纹面积没有 vivo X Note 的那么大，因此第一次录入指纹的时候需要录入十多次，同样也不支持蓝厂非常好用的应用快捷启动功能。不过，这也算是吹毛求疵的小遗憾了，毕竟，作为一款折叠屏，用上了超声波指纹，还是两颗，单就解锁体验，已经甩友商产品几条街了。

二、性能

注：跑分均在大屏状态下测试，且开启性能模式。

在硬件部分，vivo X Fold+ 有着相当大的提升。首先是处理器，由此前的骁龙 8 升级为最新的骁龙 8 +，由于采用了台积电 4nm 工艺，骁龙 8 + 有了相当大的提升，特别是在温控和功耗方面。

其次，在充电部分，vivo X Fold+ 电池由此前的 4600mAh 升级为 4730mAh，同时快充也从 66W 升级到 80W，且同样支持 50W 的无线闪充、10W 无线反向充电。其他规格方面，依旧是顶级水准，包括定制 SPU 安全芯片、12GB+512GB、12GB+256GB 存储，超频版 UFS 3.1 + 载增强版 LPDDR5 等等。

此外，需要强调一点，vivo X Fold+ 还首次支持 DSDA 技术，首发了折叠屏双 5G 双卡双通技术，比如，当主卡游戏/ 通话时，副卡依旧可以来电 / 通话 / 短信。对于商务人士来说，这个功能很重要了，不漏接电话、断网，保持双卡通信持久顺畅，关键时刻指不定又能谈好一大笔生意单子。

接下来看看 vivo X Fold+ 的跑分。

3DMark 的 Wild Life Stress Test 项目中，vivo X Fold+ 获得了 88.5% 的稳定性。相较于上一代骁龙 8（70+%）的成绩，骁龙 8 + 表现确实有明显提升，这也证明了，骁龙 8 + 更为出色的能效比，能够带来更为持久、温度的性能释放。

vivo X Fold+ 的安兔兔综合成绩达到了 1090477，接近 110 万分的表现：

更侧重 GPU 理论性能的 3D Mark，在 Wild Life 测试项目中，vivo X Fold+ 总分 10690，其中平均帧率为 64fps，目前安卓阵营的顶级表现：

更侧重 CPU 理论性能的 GeekBench5 ，vivo X Fold+ 单核为 1327 分，多核达到了 4159 分：

不同机型在 GeekBench5 中的跑分成绩：

（不同机型性能调教不同，上述跑分仅供参考）

闪存性能测试中，vivo X Fold+ 的写入速度达到了 1875MB/s，甚至读取速度也到达了 1766MB/s，满血 UFS 3.1 毋庸置疑：

游戏部分，直接上原神。

测试条件不变：最高画质、关闭动态模糊，开启性能模式、30 分钟、游戏场景选择野外跑图 + 打怪，战斗场景超过游戏总时间 60%，内屏测试。

（原神画质设置如上）

如下图所示，30 分钟游戏，vivo X Fold+ 的平均帧率达到了 57.96fps，游戏全程最低帧为 39fps，其余时间基本维持在 50-60fps 上下，后期包括战斗场景，游戏全程尚未出现锁帧降频现象，整体表现要明显优于骁龙 8 旗舰（同样测试条件，部分骁龙 8 机型帧率仅能够维持在 40fps 左右）。

再来看看功耗表现，30 分钟游戏，vivo X Fold+ 的功耗达到了 4.94W（2470mW*2）。

作为对比，vivo X Fold 成绩是 5.8W（这还是骁龙 8 中比较低的功耗），由此来看，vivo X Fold+ 升级骁龙 8 + 后，功耗降低非常明显。

最后，是温度表现，相较于帧率和功耗表现，vivo X Fold+ 的温控表现给笔者的惊喜更大。

先说体验，在整个游玩过程中，vivo X Fold+ 手握的地方几乎没有发热，温度基本集中在摄像头区域，并且温度并不高，实测最高温度仅为 41.0°C。

再来看一下 vivo X Fold+ 的充电测试。

相较于 vivo X Fold，后者电池增大了 130mAh，但重量仅仅重了 1g，这一点确实令人感到惊喜。

经过IT之家实测，X Fold+ 有线 80W，能够在 15 分钟内将电池容量充至 60%，充满仅需要 35 分钟左右，完全充满，时间在 36-37 分钟左右。

具体如下图所示：

在测试中，X Fold+ 的有线 80W 闪充，在前 3 分钟可以维持在 70W 功率，即便是电量超过了 50% 之后，功率仍保持在 37W 左右，最后充至 99% 时，仍保持 15W 左右。此外，涓流时间也非常短，基本只维持了 2 分钟左右，此时功率为 3W，手机提示电量已经完全充满。

三、交互

这一次，vivo X Fold+ 铰链也进行了升级，包括采用了液态金属锆合金、FS53 航空高强度钢、手撕钢片等材料。至于折痕问题，半年前的 vivo X Fold 就基本可以说是消灭掉了“折痕”，日常使用基本可以忽略不计，半年后的 vivo X Fold+ 表现同样如此。

三款折叠屏手机，折痕对比：三星 Galaxy Z Fold4（下）、vivo X Fold（左）、小米 MIX Fold2（上）

vivo X Fold+ 支持约 60-120 度悬停，在功能上支持悬停延时摄影、腰平取景、钉钉 / QQ / 企业微信悬停视频通话、悬停观影、悬停阅读、WPS 悬停演讲者模式等功能。

悬停视频通话（QQ）

悬停观影（优酷）

vivo X Fold+ 悬停观影支持了更多的视频应用，“爱腾优”之外，还有B站、央视频、虎牙、斗鱼、芒果 TV 等等。悬停观影模式下，你可以上半屏观影，下半屏用于控制播放进度、音量、亮度等。

另外一个比较重要的升级，是 vivo X Fold+ 加入了“锁定外屏显示”功能，横竖任意角放置并使用外屏。在此前 vivo X Fold 的评测中，笔者就曾“吐槽”过，vivo X Fold 悬停只支持内屏，不支持外屏显示。现在，vivo X Fold+ 终于迎来了这个功能，我们在设置开启“锁定外屏显示”后，此时手机横竖任意角放置，外屏都可以正常使用，这个小小的开关，直接将“悬停”体验的想象力进行了倍数放大。

比如，“帐篷”、“台历”的姿态下，你可以直接用外屏观影，外屏以更自然、舒适的角度呈现在你眼前，而此时整个手机也兼顾了手机支架的功能，甚至比“悬停”还要稳定，实用性极强。

台历模式

帐篷模式

再比如“屏风模式”下，你可以将手机竖立起来，用于竖屏延迟摄影或自拍、刷段视频等等。

屏风模式

经过折叠屏这几年的发展，折叠屏手机的实用性和优势是越来越明显，而折叠屏厂商也愿意去研究一些实用性更强的功能。vivo X Fold+ 这次加入的“锁定外屏显示”功能，功能很小，但是真的非常给体验加分，这一点，笔者也非常迫切的希望友商能够快速跟进，让折叠屏尽可能的发挥出“折叠”的优势，而不单纯的只是一台炫技的产品。

当然，写了这么多，笔者还是要对 vivo X Fold+ 提一个小小的建议，或者是要求 —— 像三星 Galaxy Z Fold4 那样，能够让外屏也支持“全局横屏”，比如在“帐篷”等悬停模式下，系统自动横屏，应用也切换为横屏显示，这样作为用户的我们，体验显然会更加统一。

在大家更关心的大屏应用生态的适配上，vivo X Fold+ 已经实现了 5000+App 的兼容适配，这里的“兼容适配”，具体指应用在折叠屏上的主副屏打开不存在崩溃情况。而就笔者的实际体验来看，笔者常用的几十款 App，在主副屏切换时均未发生崩溃显现；一些核心的大众类应用，比如微信、微博、淘宝等，在使用时也极少存在一二级页面存在拉伸、排布不适等现象。

最后，讲一下 vivo X Fold+ 的大屏交互。在内屏的系统交互方面，vivo X Fold+ 支持三指上滑应用分屏、应用分身、分屏小窗同时启动等。

首先是“应用分屏”，两个不同的应用同时现在在大屏上，操作也很简单，只需三指上滑。你可以呼出侧边栏，将应用拖拽至屏幕上实现分屏。

应用分屏

其次是“应用分身”，官方称之为“应用多窗显示”，以IT之家为例，首页浏览时，应用全屏显示，当打开第二显示层级时，应用会自动左右分屏；在诸如京东、淘宝等应用，打开即呈现分屏状态。

小窗方面，vivo X Fold+ 支持小窗图标、侧边栏小窗、分屏双小窗等等。

比如在应用全屏状态下，屏内左下角上内划动，即可迅速调出小窗模式，拖动左下角，可以切换小窗大小，最小化变成浮窗。

如果想关闭小窗，可以通过点击最小化按钮将小窗变为悬浮球，最多可支持 12 个悬浮球挂边。

GIF 演示，局部截图

再比如通过快速启动应用栏，屏幕边缘返回手势侧滑，停顿即可调出应用侧边栏，点击侧边栏的应用，同样以小窗的形式出现。甚至，在分屏界面上也可以调出 1-2 个小窗，也就是说，一个屏幕同时显示四个应用。

其他方面，vivo X Fold+ 还针对金融类应用进行了大屏优化，以及针对生产力打造的琥珀扫描、量子套件、原子笔记等，还支持设备互联，比如可以和 vivo Pad 平板搭配，实现内容跨屏同步、通话接力等。

这部分在此前的 vivo X Fold 的评测中已经有了详细介绍，感兴趣的点此了解即可。

总的来说，vivo X Fold+ 在大屏优化上确实是用心了。不过，这里笔者还是提一个小建议，在 vivo X Fold+ 的系统设置中，关于大屏交互相关的功能、开关都各自分布在其它二级菜单中，找起来比较费时，如果直接在设置中加入一个“大屏专区”的二级菜单，体验显然要更好一些。

四、影像

默认设置：AI、自动 HDR、蔡司自然色彩关

影像部分，延续了 vivo X Fold 上的那一套，是一款少有的，在影像方面没有妥协的折叠屏产品，四颗摄像头分比为：

5000 万像素 OIS 超大底主摄 、 S5KGN5 、23mm、f / 1.75；

4800 万像素 114° 超广角主摄、IMX598 、14mm、f / 2.2；

1200 万像素专业人像摄像头 、IMX663 、47mm、 f / 1.98；

800 万像素 60 倍 OIS 潜望式超远摄、 OV08A10、 5 倍光学变焦、f / 3.4。

简单来看一下样张表现：

严格来讲，这个档位的旗舰机，其主摄、超广角的影像表现，比如曝光、白平衡以及细节的把控，几乎都挑不出什么问题。更多的差别，还是在于色彩的调教方面，以及是否具备全焦段的影像能力。

以色彩为例，蓝厂更强调“记忆色”，偏冷艳，符合记忆中的色彩。如果你不太喜欢这套“记忆色”的话，vivo X Fol+ 同样提供了蔡司自然色彩，并且是全焦段均支持。

主摄

还是要夸奖一下 X Fold+ 的 1200 万的 2X 镜头，不仅仅能够拍蔡司人像，其还有着相当高的成像素质和成片率，色彩还非常讨喜。笔者对这枚 2X 镜头的使用率，是远高于于主摄和超广角的。

2X

至于这颗 5X 潜望，先不谈素质，有总比没有强，是吧？

5X

夜景方面，蔡司 T * 镀膜等技术的优势则会完全展现出来。

vivo X Fold+ 夜景样张画面给人的第一观感，就是极其的通透、干净，以及极其强悍的高光压制能力，成片率非常高，不仅仅是主摄，包括超广角、2X，都具备上述优势。

主摄

超广角

第二点，则是有着夜视仪般的夜景效果，必须要强调的，vivo X Fold+ 在夜景的曝光策略上，并非无脑的拉高亮度，而是，尽可能的保证了夜晚的氛围感，不假亮，更真实，但细节还原远超肉眼所见。

如下图所示，拍摄环境周围没有任何光源，甚至夜空中的月亮也是藏在了云朵后面，但是 vivo X Fold+ 的夜景样张依旧明亮、干净，夜空纯粹，放大也很难找到噪点，同时远处的枝叶依旧翠绿，墙壁细节清晰，解析力十足。

如果开启夜景模式，这个优势还会放大，如下图，这可以说是伸手不见五指的漆黑环境，就是在这种极限夜景下，vivo X Fold+ 甚至还能拍出夜空中的星星。

写在最后：

在国内四大品牌中，vivo 是折叠屏领域的最后参赛者，但秉承着“敢为天下后”的理念，vivo 发布的这两款折叠屏旗舰都做到了“后中争先”。

尽管在命名上，全新的 vivo X Fold+ 只是多了一个“+”号，但就是这个不算起眼的小“+”号，带来的体验升级，是巨大的 —— 全新骁龙 8+，让 vivo X Fold+ 有了更为出色的性能、功耗表现；定制 SPU 安全芯片，多用户模式、原子隐私系统、隐匿模式、远程锁卡等等功能，让 vivo X Fold+ 具备了全方位隐私守护；首发双 5G 双卡双通，实现了更强的双 5G 卡的通信；升级的快充和大电池，进一步减少了用户续航焦虑；从交互上，升级的多角度悬停极大的提升了折叠屏的实用性，还有诸如 5000+App 的适配，以及应用分屏、应用分身、小窗图标等等一系列大屏交互功能……

必须承认，vivo X Fold+ 的折痕控制、配置、铰链技术、大屏交互乃至影像等等方面都是领先的，如要一定要找出点什么缺点，那么略重的手感，以及略显繁琐的折叠屏交互相关设置或许会让这款产品并不百分百完美，但当你看到定价时，这都不是问题了。

总的来说，vivo X Fold+ 是一款高端感十足，且对商务人士极其友好的折叠屏旗舰，如果你需要一款面面俱到的折叠屏手机，那么 vivo X Fold+ 就是当下更为合适的选择。

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