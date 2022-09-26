9999 元起，vivo X Fold + 折叠旗舰正式发布：搭载骁龙 8+ Gen 1，支持双 5G 双卡双通

IT之家 9 月 26 日消息，今日晚间，vivo 召开新品发布会，正式发布了 vivo X Fold+ 折叠旗舰，售价 9999 元起。

vivo X Fold+ 提供华夏红、梧桐灰、晴山蓝三款配色，采用“方圆天阶”设计，12GB+256GB 版为 9999 元，12GB+512GB 版为 10999 元，将于 9 月 29 日正式开售。

配置方面，vivo X Fold+ 搭载骁龙 8 + 定制 SPU 安全芯片，支持双 5G 双卡双通，vivo 称 X Fold + 成为了行业首款实现双 5G 双卡双通的折叠屏手机，完成了三不 —— 不漏接、不断话、不断网。

IT之家了解到，vivo X Fold + 内置等效 4730mAh 电池，支持 80W 有线充电和 50W 无线充电，标配氮化镓 PD 充电器和 1.5m 快充数据线。

屏幕方面，vivo X Fold + 拥有 8.03 英寸超感巨幕、2K + 分辨率内屏，支持 120Hz 高刷新率，同时内屏还采用 UTG 超韧玻璃搭配航天级无忧铰链，两块屏幕均配备 3D 超声双屏幕指纹。

影像方面，vivo X Fold + 配备蔡司全焦段旗舰四摄，包括 50MP 超大底和 48MP 114° 无需校正的超广角两大主摄，还有 5X 光学变焦和 60X 超级变焦的潜望式超远摄，搭配专业人像摄像头。该机支持外屏帮拍，可以让被拍摄者预览画面构图；悬停延时摄影，实现不接触器材延时摄影。