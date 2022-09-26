【IT之家开箱】vivo X Fold+ 华夏红图赏：贯穿华夏文明的深厚底色

今天晚间，vivo 召开新品发布会，正式发布了 vivo X Fold+ 折叠旗舰。

vivo X Fold+ 提供华夏红、梧桐灰、晴山蓝三款配色，采用“方圆天阶”设计，12GB+256GB 版为 9999 元，12GB+512GB 版为 10999 元，将于 9 月 29 日正式开售。

IT之家拿到了 vivo X Fold+ 华夏红配色版本，现在为大家带来开箱图赏。

红色，是贯穿华夏文明的深厚底色，vivo X Fold+ 的华夏红，就是对华夏文明锐意进取、 开拓创新的致敬。

不同于传统的红色，这种源自华夏血脉的底色，更深沉、厚重，搭配素皮工艺，商务范极为浓厚。与华夏红素皮搭配的，是黑色的机身中框、影像模组，红黑组合，以及素皮上闪闪发光的 vivo 铭刻 Logo，让手机呈现出了一种独树一帜的高雅气质。

再来看看细节，影像模组部分，vivo X Fold+ 采用了方圆天阶设计，圆形的四摄模组位于方形的“天阶”之上，右侧采用了大面积的留白，右上角有明显的蔡司小蓝标。

圆形镜头模组和方形的装饰件之间，有微曲延伸的玻璃面衔接，这种连续玻璃曲面巧妙的过渡了摄像头模组的突兀感。

转轴部分，采用了金属喷砂工艺，哑光磨砂非常细腻。

vivo X Fold+ 中框乍看棱角分明，但仔细观察会发现靠近边缘的区域还有一圈小小的圆润倒角，让整机中框看起来轻薄几分。

中框部分，除了音量键、电源键外，还有独立的物理静音键，用户可以通过系统设置，选择媒体音量是否跟随静音键关闭 / 打开，实现真正的“一键静音”。

机身顶部，有硕大的扬声器开孔，以及红外线；机身底部，则是麦克风、扬声器、SIM 卡槽以及充电口；此外 ，vivo X Fold+ 共有三颗麦克风 (顶部 + 底部 + 背后镜头组)，以及气压计，可在指南针中实时显示气压和海拔。

vivo X Fold+ 的三围尺寸和上一代没有区别，重量为 311g（略重 1g），手感偏沉.

回到正面。

作为一款折叠屏旗舰，vivo X Fold+ 的外屏显示比例和正常手机并无而已，尺寸为 6.53 英寸，2520 × 1080 分辨率，长宽比为 21:9，拿在手里除了略重，没有丝毫“遥控器”的感觉。

vivo X Fold+ 展开之后则是 8 英寸、4:3.55 长宽比、分辨率高达 2160*1916 的超大内屏，这块内屏同样采用了 E5 材质，支持 120Hz 高刷，还达成了全球首款 19 项 Display Mate 表现记录，并拿到了整体 A + 级别的认证，依旧是目前折叠屏最顶尖的屏幕。

外屏同样是 E5 三星钻石排列，以及拥有 120Hz 高刷，与同样是 120Hz 的内屏搭配使用，不会存在因为刷新率不同，导致体验上的割裂感。此外，屏幕和外屏采用了一致性校准方案，有着几乎一致的色彩与显示，内外屏切换过程中视觉感受连贯。

vivo X Fold+ 依旧采用了备受好评的超声波屏幕指纹技术，相较于传统地方光电指纹，超声波指纹在解锁率、速度、抗干扰性、安全方面都要更高一级别，夜晚使用也不会出现突如其来的强光“亮瞎眼”；而相较于折叠屏手机常见的侧边指纹，vivo X Fold+ 的超声波屏幕指纹也不会出现误触、对“左撇子”不友好等问题。

影像方面，vivo X Fold+ 配备蔡司全焦段旗舰四摄，包括 50MP 超大底和 48MP 114° 无需校正的超广角两大主摄，还有 5X 光学变焦和 60X 超级变焦的潜望式超远摄，搭配专业人像摄像头。该机支持外屏帮拍，可以让被拍摄者预览画面构图；悬停延时摄影，实现不接触器材延时摄影。

配置方面，vivo X Fold+ 搭载骁龙 8 + 定制 SPU 安全芯片，支持双 5G 双卡双通，vivo 称 X Fold + 成为了行业首款实现双 5G 双卡双通的折叠屏手机，完成了三不 —— 不漏接、不断话、不断网。此外，vivo X Fold+ 内置等效 4730mAh 电池，支持 80W 有线充电和 50W 无线充电。

包装盒的正面，除了 vivo 的 Logo 之外，还有博鳌联合 logo，以强调“博鳌亚洲论坛官方指定手机”的身份。

配件方面包括取卡针、充电器、1.5m 数据线、会员卡等。

场景图赏：

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