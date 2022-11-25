Nothing Phone（1）手机推送 Nothing OS 1.1.7 更新：新增显示苹果 AirPods 耳机电量百分比

IT之家 11 月 25 日消息，Nothing Phone（1）手机今天开始推送 Nothing OS 1.1.7 更新，该更新增加了对显示连接的苹果 AirPods 无线耳机的电池百分比的支持，以及其他改进和错误 Bug 修复。

Nothing Phone（1）用户可以通过进入设置-> 系统-> 系统更新来检查 OTA 更新。请记住，由于对显示 AirPods 电池电量的支持仍然是实验性功能，它可能不会在所有情况下工作。

也就是说，该功能可以通过进入设备设置菜单中的实验性功能部分，在更新的 Nothing Phone（1）机型上启用。

IT之家获悉，根据发布说明，该更新还包括 2022 年 11 月的安卓安全补丁，并提供了更准确的电池状态，改善了操作系统的流畅性并减少了卡顿，改善了录制视频时的音频质量，并调整了热阈值，以更好地平衡性能和温度。

此前，Nothing 首席执行官 Carl Pei 表示，将致力于实现 Nothing 设备与各种不同的产品和配件配合使用。今年 7 月，Carl Pei 称，“我们正在建立对第三方产品的支持，相信我们的用户可能会需要配对这些产品，如 AirPods Pro 或特斯拉”。