美团高管解读财报：将在策略和运营层面与腾讯保持合作，短视频平台市场渗透率还比较低

11 月 25 日晚间消息，美团今日发布 2022 年第三季度财报，财报显示，该公司第三季度营收 626.2 亿元，同比增长 28.2%。净利润 12.2 亿元，同比扭亏为盈，预估亏损 9.868 亿元；调整后净利润为 35.3 亿元。

财报发布后，美团创始人、董事长兼 CEO 王兴和公司 CFO 陈少晖参加了分析师电话会议，对财报进行了解读。

以下为电话会议问答环节实录：

杰弗瑞分析师 Thomas Chung：对比七月和八月，公司核心本地商业业务在九月出现放缓，可否请管理层介绍一下最近两个月的恢复情况？尤其是外卖，到店，酒店和旅游业务的恢复增长情况。最近的疫情反复对于公司四季度的业绩有何影响？

陈少晖：疫情造成了最近几个月各项业务的收入波动。总的来说，二季度收到疫情管控措施的影响比较大，三季度有所恢复，八月底的时候，中高风险区的数量开始出现大幅增长，并在九月初达到封顶，四季度又有疫情的复燃。外卖业务受益于疫情管控的影响，出现单量上升，暑期也有利于推升单量，但是不同地区的单量收到疫情的影响也不同，并在九月开始出现下降。疫情也对我们的到店业务造成了影响，九月同比销售额环比八月大幅下降，一线城市对于到店业务整体销售额的贡献占比比较大，中小城市的到店业务销售额在八月份出现大幅上升，但九月份又由于疫情管控措施出现大幅回落。酒店和旅游业务部分主要来自是市内游的收入，出现同比下降。美团闪购受到的影响较小，我们也进一步丰富了上架商品，九月单量继续大幅提升。十月和十一月期间的疫情再次严重，各地中高风险区的数量也再次大幅增加，推动了闪购的业务量，我们预计当前的管控措施将至少持续到年底，下个月的情况可能会比本月更加严重。尽管有最近更新的管控措施，疫情在四季度对于核心本地商业业务的影响要比三季度更大。尽管如此，我们认为目前出现的这种波动是短期的，随着管控措施的持续调整和放松，情况将逐渐改善。考虑到暑期核心本地商业业务出现的反弹，可见美团业务适应环境的韧性，我们也期待未来在管控措施放松之后出现快速增长。外卖和闪购业务日订单量峰值在八月份分布超 6000 万和 970 万的重要节点，到店业务的销售额在受疫情影响较小和常态防控的地区也连续两个月创下新高，本地消费需求一直都在，我们对于长期增长抱有信心。

摩根士丹利分析师 Gary Yu：核心本地商业业务的运营利润率在三季度出现环比的上升，驱动因素有哪些？四季度的情况如何？

陈少晖：我们很高兴看到三季度核心本地商业业务的运营利润出现环比增长，分别看每个业务。外卖业务由于季节性因素和我们提供的补贴，配送成本出现上升，而且还有七月和八月相比二季度疫情的改善，市场活动的投入也增加了，导致出现利润的环比小幅下降。美团闪购业务的运营利润也出现环比小幅下降，原因是我们增加了消费者下单的优惠力度，提高了品牌营销方面的支出。酒店和旅游业务的运营利润出现大幅增加，也相应提升了利润率，主要原因是疫情在当季的好转，我们也裁减了市场方面的资源，避免不必要的成本。同比来看，核心本地商业业务的运营利润出现大幅增加，虽然三季度相比去年受疫情影响的地区更多，我们积极地调整了运营策略，维持了高质量和高效率增长。展望未来，疫情将继续影响核心本地商业业务，营收变化也会受到相应影响，预计我们在四季度受到的影响会比三季度更大。我们还将继续缩减成本，提升效率，预计四季度利润和利润率都将继续改善。公司在外卖业务方面提供的消费优惠将继续保持在合理水平；我们将继续在闪购业务上的投入，以推动该业务在这一特殊发展阶段的增长，以及提升用户心智份额，我们的单位经济效益也将随着规模的扩大而不断改善；酒店和旅游业务受到的影响会比外卖业务受到的影响更大，我们将继续提升效率，降低成本，增加线上渠道的市场营销，优化线下营销资源，以实现可持续增长；继续增加在到店业务上的投入，提升用户心智份额，引入更多优质商家和创造更多优质订单。总体而言，核心本地商业业务已经进入了一个平衡发展和盈利能力的阶段，我们也将持续调整策略以实现高质量增长，也有信心未来会有良好的表现。

高盛分析师 Ronald Keung：到店业务增速放缓，除了疫情方面的原因，还是其他什么造成该业务增速放缓吗？我们知道有一些其他公司开始做本地业务，应对这种竞争态势，公司计划采取什么行动？在产品，内容和商家方面会有什么举措来保证公司的竞争优势？

王兴：过去一个季度，公司到店，酒店和旅游业务的销售额和营收的增长受宏观情况和疫情的影响更大，各地业务运营，商家信心和广告收入都需要更长的时间来恢复正常。只要有疫情改善的情况出现，不如在七月和八月出现的情况，到店业务的消费需求都会大幅反弹，我们的业务非常具有韧性和灵活性，所以我们对于到店业务的中长期发展抱有信心。

关于你提到的竞争态势方面的问题，短视频平台在本地服务方面取得快速的增长，但是他们的销售额同美团的销售额没有可比度，我们的到店业务和广告平台能为消费者和商家提供不同的价值，我们的服务基于店家和搜索结果，能满足消费者最为直接的需求，也能满足店家稳定的日常运营需求。另一方面，短视频平台主要满足的是优惠消费和推广需求，包括新店开业和促销期销售。两种方式都可以满足商家的数字化需求和消费需求。过去一个季度的疫情反复为商家使用短视频平台销售产品提供了机会。到店业务的数字化程度方面还处于发展初期，快速发展还将持续，市场渗透率还比较低，到店餐饮的渗透率不及 10%，其他到店服务的渗透率更低。市场上也出现过其他的竞争对手，但凭借我们的策略和效率，公司始终是行业内发展最快的。我们也欢迎其他公司同我们一道提升商家的数字化水平，推动消费的增长恢复。过去几年里，我们积累了大量的优质用户，150 多亿条的原创评价，巨量的商家，以及覆盖广泛的商品和服务品类，还有基于位置的服务生态系统，能够为消费者推荐和提供最为适合的商品和服务，保证消费者的留存度和商家的营收转化率，满足商家多样的营销需求。美团仍将继续是商家在线经营的最佳选择。未来，我们将继续优化产品和服务，为商家提供差异化的价值，实现内容格式的多样化，并不断升级推荐有效度，以满足用户需求。我们也将拓展流量渠道，利用线下和线上活动来提高用户覆盖率，提高用户心智份额。我们对于公司到店业务中长期的发展充满信心。我们也在努力提升订单量。

中信证券分析师 Ya Jiang：公司在二季度和三季度都实现了盈亏平衡，但是各项新业务仍然亏损，管理层能否谈谈目前的成本缩减计划？预计何时能够实现盈亏平衡？

陈少晖：公司的现金流在三季度还是非常强的，增长势头也不错，各业务都实现了高质量增长，运营利润环比增长。新业务的亏损同比大幅缩窄，环比小幅缩窄，二季度的疫情对于某些新业务的增长是正面的，包括美团买菜等，三季度新业务的亏损率环比也有改善。美团买菜，美团优选和 B2B 配送业务在三季度都取得了非常明显的进展。美团买菜的订单量出现稳步增长，进一步巩固了公司的市场领先地位，市场竞争也更为理性；美团优选的供应链和履约能力也进一步提升，我们也逐步减少了优惠折扣和市场推广费用，以提升运营效率；B2B 配送业务，我们的进一步巩固了公司的市场领先地位，提升了各城市业务的盈利能力；其他新业务方面，我们持续改善运营，降低运营亏损。我们在运营优化和高质量方面的工作将不断实现好的结果，不断优化在新业务方面的资源配置。

关于新业务何时能实现盈亏平衡，我们认为关键还是在于优化业务模式，提高核心竞争力，我们也将继续降低成本和支出，提升运营效率，但是短期内的成本优化不能以破坏业务的长期发展为代价，我们将平衡长期发展和短期成本缩减两方面工作，以投资回报率为基础，来配置资源，根据发展情况，现金流来相应调整新业务。即便宏观环境不佳，我们未来还将持续取得正现金流。

中金分析师 Yang Bai：我读到一些关于公司进入香港市场的消息，并且进行了一些招聘工作，可否请管理层介绍一下相关的拓展计划？有哪些投资计划，预计香港和其他离岸业务的亏损额是多少？离岸业务能否成为公司新的增长点？

王兴：过去十多年，我们都是专注于内地的本地服务行业，积累了很多的运营经验和知识，从规模和运营效率上看，我们目前是全球最大的即时零售公司。中国的市场是巨大的，拥有 14 亿人口，本地服务的发展还处于初期，未来增长有极大的潜力。我们也可能利用在内地获得经验，为海外市场提供服务，扩展我们的潜在市场，香港是中国的一个特别行政区，在网络基础设施方面，同其他海外市场类似，拥有多语言环境，但是在文化，语言和饮食习惯方面同内地居民相通，所以对于试验拓展公司的全球基础设施服务和实践而言，香港是一个不错的测试地。目前我们在香港只有一些非常小的测试项目，我们理解在餐食服务方面香港同内地的不同，配送模式可能也不一样，我们的团队也需要更多时间来学习当地的运营模式。鉴于目前的宏观环境，我们的业务拓展也会相当的谨慎，通过小量投资来不断增长组织能力。在海外的拓展也将有助于进一步提升公司的运营效率，了解当地运营模型，该业务目前还处于发展初期，我们会主动地进行评估，我们分配的预算也将以投资回报为基础，对公司主业不构成重大影响。

美银美林分析师 Eddie Leung：可否请管理层谈谈关于腾讯特殊股息的看法，对于公司同腾讯的合作会有什么影响？我也看到一些媒体报道说，腾讯的某些股东在收到美团股票之后，可能会考虑将其出售，管理层有何评论？

王兴：腾讯是美团的长期股东，并为公司发展提供了长期支持，我们的合作还将继续。在协同方面，我们将继续丰富微信的消费场景，推动支付，广告和云业务方面的增长。腾讯通过微信助力公司服务更多用户，尤其是在公司发展的初期支撑公司的增长，无论从融资还是业务增长方面，我们目前都已经进入了自给自足的发展阶段，但是我们仍将继续同腾讯在策略和运营层面的合作，为用户和商家更多产品和服务。我们同腾讯的现有商业合作协议将于 2023 年底到期，我们将讨论续约的可能，相信持续合作对于公司的业务发展有好处。有很多投资者同时持有美团和腾讯的股票，腾讯机构投资者中的大部分也是美团的投资者，我们期待并希望我们的现有投资者能够继续支持公司的长期发展，共享公司未来的增长。在分发此次特别股息之后，我们也引入一部分新的投资者，我们欢迎他们的加入，将持续同他们对话，分享公司的长期发展愿景和增长潜力。我们目前已经具备了自主融资的能力，核心商业业务也持续产生运营利润，我们在新业务方面持续提升运营效率，降低成本，相信未来的发展前景是好的，我们也具备相应的执行力，为股东创造长期价值，创造更多社会价值。我也听到了关于 Naspers 考虑出售公司股份的消息，我们将同该公司交流第三季的业绩情况，分享公司未来的发展前景，了解公司的增长价值。美团的股票具有高流动性特点，也有众多投资者，相信我们的长期增长前景会为更多投资者所理解。我们将继续聚焦策略执行，为股东和社会创造更多价值。（完）