美团副总裁：自动驾驶将分三步进入大规模落地运营阶段

IT之家 9 月 18 日消息，由北京市人民政府、工业和信息化部、公安部、交通运输部、中国科学技术协会联合主办的 2022 世界智能网联汽车大会于 9 月 16 日至 19 日期间在北京中国国际展览中心（顺义馆）举办。

IT之家了解到，本届大会以“智能加速度 网联新生态”为主题，共 200 多家企业参展，集中展示了全球新能源汽车及智能网联汽车产业的新技术和新产品，包括诺贝尔物理学奖得主乔治・斯穆特等百余位行业专家、企业家出席大会并发言。

其中，美团副总裁、自动车配送部总经理夏华夏也有出席，并展示了美团新一代自动配送车，同时宣布美团自动配送车全国运营中心落地北京顺义。

他表示，城市场景自动驾驶的渐进路径分为三步，目前高级别自动驾驶尚处于区域规模化商业探索期，要想实现全场景大规模商业化落地运营还有数年。

第一步，自 2016 年前后至 2021 年，完成技术探索，验证各应用场景的技术可行性；

第二步，自 2021 年至 2025 年前后，完成区域规模化商业探索，自动驾驶技术、政策和商业模式进一步成熟；

第三步，自 2025 年开始，进入全场景大规模落地运营阶段。

“高级别自动驾驶真正迈入第三步，实现全场景大规模商业化落地运营，还面临着三个挑战，即自动驾驶长尾问题的解决，自动化‘装货及上门交付’和用户体验的提升，自动配送车的充电维修保养”，夏华夏说“这些问题的解决尚需全产业链的共同努力。”