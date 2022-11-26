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消息称 AMD 正在开发名为 Phoenix 2 的小型 APU

2022/11/26 12:25:39 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 OC_Formula 的线索投递！

IT之家 11 月 26 日消息，AMD 驱动程序补丁中的代码暗示 Phoenix 和 Dragon Range 系列 APU 将配备全新的 RDNA 3 GPU。预计这两款全新处理器将在 CES 2023 上亮相。

消息人士 @Kepler 爆料称，AMD 正在开发名为 "Phoenix 2" 的小型 APU。其 GFX ID 为 1104，为 Phoenix 的“小型版本”。

IT之家曾报道，爆料者 @MLID 之前也曾提到过一款规格类似的 "Little Phoenix" 产品，不过这是用于 Steam Deck 掌机的“超低功耗和紧凑型”芯片，不排除这是同一系列产品的可能。

简单来说，AMD Phoenix 系列 APU 即 Ryzen 7040 系列，专注于中端笔记本电脑，基于最新的 Zen 4 架构，功耗在 35 至 45W 之间；而功耗更高的 Dragon Range 系列（Ryzen 7045 系列）则适用于游戏本和发烧级的高端笔记本电脑。

从 AMD 最近上传的 Linux 补丁来看，新一代 APU 系列将支持 GFX1103，而且 AMD Dragon Range APU 也将支持 DDR5 内存。

据推测，新的 Phoenix APU 系列将采用 RDNA 3 架构的 GPU。Coelacanth's Dream 表示，当前 GC 11.0.4（Dragon Range）与 GC 11.0.1（Phoenix）采用了相似的路径，而后者与 GFX1103 GPU 相同。

驱动程序补丁显示 AMD Phoenix & Dragon Range APU 配备 RDNA 3 GPU 2

SKU代号CPU 架构
核心线程频率L3 缓存核显TDP
R9 7845HXDragon RangeZen 412/24TBD64 MB2 CU RDNA 355W+
R5 7640UPhoenix PointZen 46/12TBDTBDTBD15-28W
R7 7730UBarcelo RefreshZen 38 / 16TBDTBDTBD15-28W
R5 7530UBarcelo RefreshZen 36 / 122.0 / TBD GHz16 MB6 CU / TBD15-28W
R5 7520UMendocinoZen 24/82.8 / 4.3 GHz4 MB610M (RDNA 2 2 CU) @ 1.9 GHz8-15W
R3 7420UMendocinoZen 24/82.4 / 4.1 GHz4 MB610M (RDNA 2 2 CU) @ 1.9 GHz8-15W
速龙金牌 7220UMendocinoZen 22 / 42.4 / 3.7 GHz4 MB610M (RDNA 2 2 CU) @ 1.9 GHz8-15W
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关键词：AMD处理器

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