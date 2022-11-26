亚马逊准备与欧洲反垄断调查达成和解

IT之家 11 月 26 日消息，据彭博社，有知情人士透露，亚马逊有可能在今年年底解决欧洲监管机构发起的反垄断调查。知情人士表示，欧盟委员会“很可能在年底前接受亚马逊的约束性建议”。

据介绍，这些建议包括终止某些有问题的做法，例如使用独立卖家的数据。另外，和解协议还应包括部分条款，如要求亚马逊“在为选出竞争中的赢家而对所有卖家进行排名时，给予平等对待”。

实际上，亚马逊曾在今年 6 月试图安抚欧盟监管机构，表示他们同意与卖家分享其市场数据，并提高竞争对手产品在其网站上的展示方式，并在 7 月提出了另一份和解协议。

对此，亚马逊的一位发言人拒绝就可能达成的和解协议置评，但表示该公司将继续与欧盟委员会互动，以避免违反监管规定。

如果和解，则代表亚马逊目前所面临的监管压力将大大缓解，不过该公司目前仍受到德国联邦卡特尔办公室 (Federal Cartel Office) 和英国竞争监管机构的审查。

该公司的和解协议还承诺，“在对所有卖家进行排名时将会提供一视同仁的报价”。IT之家了解到，亚马逊会在其特殊广告位“buy box”中突出某一特定产品的卖家。

目前，欧盟委员会和亚马逊的发言人均拒绝置评。亚马逊此前曾表示，尽管它不同意欧盟做出的一些结论，但它已“与欧盟委员会进行了建设性的接触，以解决他们的担忧，并保持我们服务欧洲客户的能力。”