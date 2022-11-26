核电史上里程碑！中国先进压水堆用户要求文件 CUR 发布

IT之家 11 月 26 日消息，中核集团本周三在京正式发布中国先进压水堆用户要求文件（CUR）。

据介绍，这是我国首部具有完整自主知识产权的先进压水堆用户要求文件，是继美国电力研究所用户要求文件（URD）、欧洲用户要求文件（EUR）出台之后世界核电发展史上的又一力作，标志着我国在核电标准化建设方面取得新突破，迈进引领世界先进核电发展的新征程。

IT之家科普：压水堆（pressurized water reactor）全称“加压水慢化冷却反应堆”。这是以加压的、未发生沸腾的普通水作为慢化剂和冷却剂的反应堆，由燃料组件、慢化剂 (兼作冷却剂)、控制棒组件、可燃毒物组件、中子源组件、堆芯吊篮和压力壳等组成，属于核电站中应用数量较多、容量较大的堆型。

官方表示，CUR 以用户需求为导向，结合了国内外核电技术发展的现状和趋势，融合了我国核电行业 40 多年设计、建造和运行经验，整体达到国际先进水平，部分指标达到国际领先水平。

据称，CUR 将引领中国未来压水堆核电的技术升级，提升中国先进压水堆的市场竞争力，对我国积极安全有序发展核电和加快核电“走出去”具有极其重要的意义。

CUR 研究编制由中核集团顶层谋划、中国核电统一组织，全系统多家核电厂和研究设计院参研，总参研人数超 500 人，并且还有着行业内多位知名专家学者提供了详实的咨询审查意见，经过为期一年多的深入研究才形成该成果并通过鉴定。