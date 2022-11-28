神舟十五号载人飞行任务新闻发布会今日举行，神十五乘组航天员即将与大家见面

IT之家 11 月 28 日消息，星空浩瀚无比，探索永无止境！

据央视介绍，空间站阶段飞行任务总指挥部定于 11 月 28 日上午在酒泉卫星发射中心，举行神舟十五号载人飞行任务新闻发布会（9:00），随后神舟十五号乘组航天员将在问天阁与中外媒体记者集体见面（11:00）。

值得一提的是，CCTV 电视节目预告显示中央广播电视总台将于 8:45 进行“2022 年筑梦空间站-特别报道”的直播，敬请期待。

IT之家曾报道，神舟十五号发射任务 11 月 27 日组织全区合练。目前，发射任务各系统已经完成了相关功能检查，并做好发射前的各项准备工作。

神舟十四号航天员乘组已做好迎接神舟十五号乘组进驻各项准备工作，这也是中国航天员首次在空间站迎接载人飞船来访。

11 月 21 日，神舟十五号载人飞船与长征二号 F 遥 15 运载火箭组合体转运至发射区，计划近日择机发射。随着转运完成，神舟十五号载人飞行任务正式进入到了最后的发射准备阶段。

神舟十五号飞船将会带新的 3 名航天员前往中国空间站，神舟十五号载人飞船发射后，将会对接在天和核心舱节点舱的前向对接口，也就是现在空间站组合体唯一一个空着的对接口。到那时，中国空间站将会形成“三大舱段”+“三艘飞船”的组合体。两艘神舟飞船同时在轨工作，这将是我国载人航天工程中的首次。而神舟十五号和神舟十四号两个乘组也将实现“太空会师”，共同完成首次航天员乘组的在轨轮换。在完成短暂的 5—10 天的同轨轮换之后，神舟十四号的乘组搭乘神舟十四号返回地面，神舟十五号乘组继续在轨执行飞行任务。

拓展阅读：

《神舟十五号完成发射前全区合练，中国航天员将首次在空间站迎接载人飞船来访》

《神舟十五号船箭组合体转运至发射区，计划近日择机实施发射》

《神舟十五号将于 11 月 29 日左右发射，与神十四乘组会师中国空间站》