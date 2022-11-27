华为线下推出碎屏服务宝服务：239 元起保两年，屏幕碎了免费换

IT之家 11 月 27 日消息，本月早些时候华为商城上线了华为碎屏无忧服务上线，售价 79 元起，碎屏后可享 5 折换屏，支持 27 款机型。据博主透露，现在华为又在线下提供了一个类似的服务，名为碎屏服务宝。

据博主 @看山的叔叔 消息，华为已经在线下市场推出了碎屏服务宝两年期的服务。海报显示，华为两年期碎屏服务宝售价 239 元起，产品覆盖手机和平板，支持华为畅享 20e、华为畅享 50、华为 nova 10、华为 P50、华为 Mate 50、华为 MatePad SE、华为 MatePad Pro 11 等 27 款设备购买。

据了解，购买碎屏服务宝后，华为设备在正常使用情况下，因意外碰撞、坠落、挤压原因造成屏幕破碎、开裂或失灵的可在服务宝生效期间免费更换一次原装屏幕组件，无需任何额外费用。

此外，购买华为碎屏服务宝 (二年期) 赠送华为延长服务宝 (一年期)，华为延长服务宝 (一年期) 是在设备的标准保修服务期的基础上，将设备主机保修服务期限延长一年。设备主机在正常使用过程中，出现非人为损坏的性能故障，可免费维修。

IT之家了解到，华为碎屏服务宝 (二年期) 仅支持线下华为新机购买。