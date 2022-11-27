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华为线下推出碎屏服务宝服务：239 元起保两年，屏幕碎了免费换

2022/11/27 7:01:47 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 11 月 27 日消息，本月早些时候华为商城上线了华为碎屏无忧服务上线，售价 79 元起，碎屏后可享 5 折换屏，支持 27 款机型。据博主透露，现在华为又在线下提供了一个类似的服务，名为碎屏服务宝。

据博主 @看山的叔叔 消息，华为已经在线下市场推出了碎屏服务宝两年期的服务。海报显示，华为两年期碎屏服务宝售价 239 元起，产品覆盖手机和平板，支持华为畅享 20e、华为畅享 50、华为 nova 10、华为 P50、华为 Mate 50、华为 MatePad SE、华为 MatePad Pro 11 等 27 款设备购买。

据了解，购买碎屏服务宝后，华为设备在正常使用情况下，因意外碰撞、坠落、挤压原因造成屏幕破碎、开裂或失灵的可在服务宝生效期间免费更换一次原装屏幕组件，无需任何额外费用。

此外，购买华为碎屏服务宝 (二年期) 赠送华为延长服务宝 (一年期)，华为延长服务宝 (一年期) 是在设备的标准保修服务期的基础上，将设备主机保修服务期限延长一年。设备主机在正常使用过程中，出现非人为损坏的性能故障，可免费维修。

IT之家了解到，华为碎屏服务宝 (二年期) 仅支持线下华为新机购买。

239元起保两年！华为线下推出碎屏保服务：手机、平板免费换屏

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关键词：华为手机

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