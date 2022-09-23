余承东晒首发日排队图：华为会抓紧生产，保障 Mate 50 / Pro 系列供应

IT之家 9 月 23 日消息，9 月 22 日，华为常务董事、终端业务 CEO、智能汽车解决方案事业群 CEO 余承东在微博发文称，“9 月 21 日，华为 Mate 50 系列开启销售，大批热情的消费者前往华为门店购机。非常感谢大家对 Mate 50 系列的喜爱与支持，华为会抓紧生产，保障产品供应，让更多消费者用上 Mate 50 系列手机。”

余承东还发布视频介绍称，“华为 Mate 50 系列和中国探险协会一起，深入了宏伟神秘的昆仑山。支持北斗卫星消息的 Mate 50 系列，让探险者在没有信号的无人区也能跟家人报平安。创新的低电量电池模式，支持手机在 1% 的低电量情况下还能应急通话 12 分钟。路上的风景，无论远近，Mate 50 系列的超强移动影像能力都能帮大家完美记录。”

据上证报报道，从产业链了解到，由于首日销售过于火爆，华为已开始紧急增产 Mate 50 系列手机。据产业链人士透露，华为第一批 Mate 50 系列共备货约 400 万台，目前这些备货已被自营门店及线上商城、运营商、各大电商平台、企业客户等“瓜分”完毕。黑色版本备货较多，昆仑玻璃版本、保时捷版本、“流光紫”版本备货有限，市面上缺货比较严重。

IT之家了解到，华为 Mate 50 售价 4999 元起，华为 Mate 50 Pro 售价 6799 元起，华为 Mate 50 RS 保时捷设计售价 12999 元起，目前三款手机在京东平台都已处于无货状态。