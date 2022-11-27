一推特高管获得法院禁令，阻止马斯克解雇她

IT之家 11 月 27 日消息，据《爱尔兰时报》报道，Twitter 驻爱尔兰的公共政策全球副总裁 Sinead McSweeney 从都柏林高等法院获得了一项临时禁令，以防止她被解雇。McSweeney 称，由于没有回复埃隆-马斯克发给员工的电子邮件，她的工作账户和 Twitter 的都柏林办公室被锁定，该邮件要求员工回复“是”，以承诺接受 Twitter 的“极端硬核”文化，否则就走人。

马斯克在 11 月 16 日接管 Twitter 后不久就发出了这封邮件，并给员工一天多一点的时间来确认他们是否想留在公司。如果员工没有在邮件中的表格上点击“是”，推特说它会“将其视为辞职”，然后提供两个月的工资和福利，以及一个月的离职金。

McSweeney 说她没有按“是”，McSweeney 从未回复过这封邮件，因为它没有概述马斯克对决定留下的员工的期望，而且遣散费也不符合她的“合同规定的权利”。后来，McSweeney 在 11 月 18 日收到一封确认她“自愿辞职”的电子邮件。

据报道，虽然 Twitter 的律师承认 McSweeney 希望留在公司，并表示将恢复她的账户访问，但《泰晤士报》报道说，McSweeney 的工作账户仍然被锁定，无法工作。大法官布 Brian O'Moore 周五授予了 McSweeney 禁令，该禁令阻止了 Twitter 解雇她，但没有恢复她的工作，法院将在下周重新审理她的案件。

McSweeney 并不是唯一面临就业不确定性的 Twitter 高管。本月早些时候，Twitter 前广告销售主管 Robin Wheeler 辞职后，马斯克说服她留下来，但最后还是解雇了她。McSweeney 同样表示，她一直从马斯克那里得到非常混乱的信息，他一直在解雇和重新雇用员工，“没有明显的逻辑”。

本月早些时候，马斯克解雇了 Twitter 约一半的员工，然后他开始要求一些员工回来。本周早些时候，马斯克说他已经完成了裁员，Twitter 将开始招聘，以取代被解雇或辞职的员工。