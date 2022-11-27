南洋理工大学开发新技术：将废纸转化为电池部件

IT之家 11 月 27 日消息，来自新加坡南洋理工大学的科学家们已经开发出一种新技术，将废纸转化为锂离子电池的重要组成部件。

该技术通过一种称为碳化的过程，将纸张转化为纯碳，南洋理工大学的研究人员将纸张的纤维转化为电极，可以制成可充电电池，为移动电话、医疗设备和电动汽车提供动力。

为了使纸张碳化，研究小组将纸张暴露在高温下，将其还原为纯碳、水蒸气和油。由于碳化是在没有氧气的情况下进行的，因此排放的二氧化碳量可以忽略不计，而且这个过程比通过焚烧处理牛皮纸更环保，因为焚烧会产生大量的温室气体。

通过这种方式生产的碳阳极还表现出卓越的耐久性、灵活性和电化学特性。实验室测试表明，这种阳极可以充放电 1200 次，比目前手机电池的阳极至少耐用一倍。使用南大制造的阳极的电池也能比同类产品承受更多的物理压力，吸收压力的能力比同类产品强五倍。

与目前制造电池阳极的工业方法相比，南大开发的方法还使用了较少的能源密集型工艺和重金属。由于阳极占锂离子电池总成本的 10% 至 15%，这种使用低成本废料的最新方法预计也将降低制造电池的成本。

该研究结果于 10 月发表在科学同行评议杂志《快速制造》上。

IT之家了解到，数据显示，2020 年新加坡产生的垃圾中，包括废弃纸袋、纸板、报纸和其他纸包装在内的纸垃圾占近五分之一份额。