消息称华为和北汽将推出“智选车”，在前者门店销售

IT之家 11 月 27 日消息,据《晚点 Auto》报道,北汽正在与华为联合研发一款新车,预计 2024 年上市。这款车将改变此前北汽造车卖车,华为出技术的合作模式,采用与问界类似的 “华为智选” 模式,在华为的门店进行销售。

接近此项目的人士表示,该车基于极狐平台,但不会再用极狐品牌。华为将为新车提供智能驾驶、鸿蒙座舱和智能车控等技术方案。

据报道,2019 年 5 月华为成立车 BU,以供应商的身份与车企展开深度合作,并于次年 10 月推出了 HI(Huawei Inside)智能汽车解决方案。北汽极狐是第一个搭载 HI 方案的汽车品牌,双方合作推出的极狐阿尔法 S HI 版在 2021 年上海车展上首次亮相,38.89 万起售。但 HI 模式走的并不顺利,极狐阿尔法 S HI 版原定于去年末交付,但多次推迟,今年 7 月才宣布正式交付,销量不及预期。

2020 年底华为车 BU 并入消费者 BG,华为终端 BG CEO 余承东接管汽车业务,推出更深度参与造车卖车的新模式 “华为智选”。智选模式下,华为深度介入产品定义、整车设计和营销环节,并将合作车型纳入华为的线下渠道进行销售。目前 “华为智选” 模式唯一宣布合作的车企是赛力斯,双方合作推出了 “赛力斯华为智选 SF5”、问界系列车型。接近华为的人士表示,在赛力斯之后,华为也开始与奇瑞、江淮推进合作打造 “华为智选” 车,北汽的智选车项目目前处于立项阶段,华为派出十几人到北汽驻厂。

在此前召开的 2022 中国汽车论坛上,华为终端智选车业务总裁汪严旻表示,华为之所以选择做智选车业务,是因为之前一些汽车客户选择华为部件遇到了挑战,在华为加持下并没有让 30 万元以上档位的新车成为爆款。

IT之家了解到,华为当前对于造车的定位是“华为不造车,但聚焦 ICT 技术,帮助车企造好车”,并基于此延伸出了当下入局汽车市场的“零部件供应商模式、智选模式、HI 模式”三大模式,三条腿同时并行。