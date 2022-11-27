国产开放世界武侠游戏《燕云十六声》确认筹备封测，首张大地图“清河”曝光

IT之家 11 月 27 日消息，国产开放世界武侠游戏《燕云十六声》官方 25 日透露，最近在筹备一场极小规模的邀请制技术性封闭测试，目前时间暂未确定，但并非传闻中的 11 月。

IT之家了解到，《燕云十六声》官方表示，此次测试主要围绕首张大地图“清河”展开，对其中的开放世界探索玩法进行测试和优化。官方坦言，由于当前内容量和完成度还不高，预计邀请规模也比较小，但会“认真听取这次测试的反馈，加快优化，争取早日开启正式首测”。

同时，《燕云十六声》官方还曝光了首张大地图“清河”的部分场景和细节。官方称希望将“清河”打造成一个美好的“故乡”，没有城市的繁华、车水马龙的喧闹，有的是大片的原野、朴实的村庄，以及各种动人的自然生态。为此他们花了不少功夫营造环境的“生命力”。

村庄“神仙渡”

离人泪开坛盛宴

佛雕

地下世界

探索方面，《燕云十六声》官方称玩家可以只是来清河进行风光旅行，巧用心机解开遍布村野的谜题，也可以进行一场惊险刺激的勇者冒险，或是一探隐藏在清河背后的故事。

据介绍，清河的谜题融合了大量的中式元素，不止包括机关暗号、古籍诗词，建筑地形、光影生态甚至是动物，都可能是解谜的关键。

此外，各方势力分散在清河各地形成据点，他们的来历和目的各不相同，需要应对的战斗风格也不同，有的需要潜行暗刺、有的则需要巧用机关、还有的则考验观察力。