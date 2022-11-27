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国产开放世界武侠游戏《燕云十六声》确认筹备封测，首张大地图“清河”曝光

2022/11/27 14:33:02 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 11 月 27 日消息，国产开放世界武侠游戏《燕云十六声》官方 25 日透露，最近在筹备一场极小规模的邀请制技术性封闭测试目前时间暂未确定，但并非传闻中的 11 月。

IT之家了解到，《燕云十六声》官方表示，此次测试主要围绕首张大地图“清河”展开，对其中的开放世界探索玩法进行测试和优化。官方坦言，由于当前内容量和完成度还不高，预计邀请规模也比较小，但会“认真听取这次测试的反馈，加快优化，争取早日开启正式首测”。

同时，《燕云十六声》官方还曝光了首张大地图“清河”的部分场景和细节。官方称希望将“清河”打造成一个美好的“故乡”，没有城市的繁华、车水马龙的喧闹，有的是大片的原野、朴实的村庄，以及各种动人的自然生态。为此他们花了不少功夫营造环境的“生命力”。

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探索方面，《燕云十六声》官方称玩家可以只是来清河进行风光旅行，巧用心机解开遍布村野的谜题，也可以进行一场惊险刺激的勇者冒险，或是一探隐藏在清河背后的故事。

据介绍，清河的谜题融合了大量的中式元素，不止包括机关暗号、古籍诗词，建筑地形、光影生态甚至是动物，都可能是解谜的关键。

此外，各方势力分散在清河各地形成据点，他们的来历和目的各不相同，需要应对的战斗风格也不同，有的需要潜行暗刺、有的则需要巧用机关、还有的则考验观察力。

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关键词：燕云十六声武侠游戏开放世界

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