索尼：微软收购动视暴雪后可能会提高未来 Xbox 主机和游戏价格

IT之家 11 月 27 日消息，索尼此前就微软的动视暴雪合并计划向监管机构提交了一些投诉，随着英国竞争和市场管理局（CMA）对该交易进行第二阶段的调查，索尼的投诉文件已被公开，揭示了该公司在幕后一直对该监管机构说的一些具体内容。

这份文件有好几页，索尼提出了很多有趣的论点，其中一条值得关注的是，索尼称如果微软获得了太多的市场力量，他们就可以开始提高 Xbox 的价格。

索尼称，“微软将能够：提高 Xbox 主机和游戏的价格（包括那些从 PlayStation 转过来的用户）；提高 Game Pass 的价格；减少创新和降低产品质量。”

如果微软处于市场领先地位，他们确实可能会提高 Game Pass 等服务的价格和 Xbox 主机的价格。但具有讽刺意味的是，索尼本身利用其在 PS4 一代的市场地位，提高了这一代游戏和主机的消费价格。PS5 推出时价格为 450 英镑，但此后价格提高到了 500 英镑。另外在此之前，索尼推动将 70 英镑作为新游戏的新“标准”发售价格，这也很快被其它发行商所接受，导致整体游戏市场价格更加昂贵。

IT 主机了解到，索尼在该文件中还称，微软的战略是将索尼排挤出去，并将 PlayStation 品牌降至“任天堂地位”，这意味着 PlayStation 不会成为玩所有最畅销射击游戏的一站式商店，Xbox 会取而代之，这将动摇用户购买哪款主机的决定。