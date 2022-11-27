消息称英特尔 Sapphire Rapids-WS 平台将于 2023 年 4 月上市

IT之家 11 月 27 日消息，自从对手推出 Threadripper 以来，英特尔在工作站 CPU 方面就一直落后于 AMD。但现在，英特尔已经准备发布下一代“至强”系列工作站处理器，基于与 Sapphire Rapids 相同的 Eagle Stream 平台。

据 Wccftech，英特尔 Sapphire Rapids-WS 以及 W790 平台将于 2023 年第 7 周发布（2 月 12 日至 2 月 18 日中某一天），4 月上市。这将是 Ice Lake-SP 系列后的一大升级，比较后者的最高内核数仅有 38 个。

据介绍，新品代号为“ Fishhawk Falls”，将采用四 Die 平铺的设计，最高可达 56 个物理核心。

从英特尔路线图来看， 新一代至强就像酷睿系列一样分为多个产品线，例如 Xeon W9、Xeon W7、Xeon W5 和 Xeon W3。 每个细分市场都有自己需要的产品。

至于 CPU 系列本身，英特尔至强 W9 系列将包括 56 核和 36 核型号，具有 105MB 的三级缓存、350W TDP 和 112 条 PCIe Gen 5.0 通道。

此外，Xeon W5 系列包括 28、24 和 20 核三种型号，具有 75 MB 的三级缓存和 300W TDP，而 Xeon W3 级处理器仅有 16 和 12 核 SKU，以及 45 MB 的三级缓存和 270W TDP，详情可参见IT之家此前报道。

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