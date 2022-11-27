卡普空《街头霸王 6》通过韩国评级审核，有望在近期公布具体发售日期

IT之家 11 月 27 日消息，卡普空旗下的《街头霸王》系列 35 周年之作《街头霸王 6》已于今年 10 月开启了 Beta 封测，并将于 2023 年内登陆 PS5、PS4、XSX|S 与 PC 平台，支持跨平台对战。

目前《街头霸王 6》已经在韩国游戏评级和管理委员会（GRAC）获得了 15+ 的评级，这最相当于 ESRB 的 M 级标签。

按照游戏行业惯例，游戏的发布窗口经常伴随评级先后公布，或许近期玩家就将迎来本作的发售日期。

IT之家了解到，卡普空仅表示《街头霸王 6》将在 2023 年发售，但在卡普空财报中显示，他们计划在其财年剩余时间推出一款“大作”——《生化危机 4 重制版》，这可能意味着《街霸 6》不会在 2023 年 3 月 31 日之前发售。

此外，《街头霸王 6》的游戏总监中山贵之和松本脩平近日接受 Game Informer 的采访，当被问及《街霸 6》未来将与哪个系列进行联动时，中山贵之表示希望有机会能与 DC 或者漫威展开联动。因 DC 漫画版权由华纳兄弟持有，当提及是否会和华纳旗下格斗游戏《真人快打》联动时，中山说道：“虽然自己觉得非常好，但《真人快打》的内容本身可能不太适合。”而当被问到漫威中哪个角色最适合在《街霸 6》中出演，中山指出很想让“艾瑞克・克尔芒戈”加入游戏。