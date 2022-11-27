Nextorage PCIe 5.0 SSD 实测，顺序读写速度超 10000MB/s

IT之家 11 月 27 日消息，Nextorage 成立于 2019 年 10 月 1 日，是一家专门从事内存存储解决方案业务的公司，也是一家继承了索尼 20 年内存存储历史的工程师和员工组成的公司。

今年 9 月，Nextorage 在东京电玩展上展示了其下一代 PCIe 5.0 SSD，可提供 9500 MB/s的顺序读取和 8500 MB/s的顺序写入速度。

近日，日本超频选手 Shimizu_OC 访问了 Nextorage 总部，并对这一 PCIe 5.0 SSD 进行了测试，顺序读写速度超过了 10000MB/s。

从图片可以看到，该 SSD 使用的是群联 E26 主控，看起来是 2TB 版本。

不过，性能飙升的代价是对散热要求的提升，当该 SSD 配备散热器时，NAND 闪存达到了 59℃，但在没有散热器时，温度立即飙升到了 77℃ 并继续升高。Shimizu_OC 表示，可能是早期样品没有热节流技术造成的，不过也说明了下一代 SSD 对散热的要求更高。

IT之家了解到，Nextorage 在东京电玩展上展示的 PCIe 5.0 SSD 配备了一个超大的散热器，Shimizu_OC 称这是早期版本，未来将拥有全新设计，散热器会小很多。