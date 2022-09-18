索尼 Nextorage 展示 PCIe 5 SSD 固态硬盘，杀入 PC 硬件市场

IT之家 9 月 18 日消息，去年 9 月，索尼为 PS5 游戏主机推送了 9 月大版本固件更新，玩家们从此可以手动安装 M.2 固态硬盘扩展容量。同时，索尼子公司 Nextorage 也趁机推出了一款 PS5 专用固态硬盘，自带散热片，拥有 1TB、2TB 可选。

那个时候，所有人都觉得这是索尼针对 PS5 存储需求给出的一种临时方案。事实证明，索尼 Nextorage 是真的想要进入 SSD 固态硬盘市场，目前已推出新款消费级 SSD。

据 Hermitage Akihabara 报道，在东京电玩展的展台上，索尼 Nextorage 向玩家展示了三种面向 PC 领域的 SSD 产品 ——1TB、2TB、4TB，采用 PCIe 5.0 x4 接口。

据介绍，索尼 Nextorage M2-2280 SSD 可提供 9500 MB/s的读取和 8500 MB/s的写入速度 (这主要是由 SLC 缓存决定的) ，看起来十分不错，引人一众日本网友注目。如果定价可以有点诚意，它将成为玩家购买 SSD 时的选择之一。

索尼表示，这种 Nextorage 驱动器的峰值性能取决于它们所使用的 3D NAND SSD 速度，以及该公司采购相关芯片的能力，据说这种（主控）芯片很难买到。

IT之家了解到，索尼 Nextorage 部门不仅在东京电玩展上展示了高端 PC 产品，而且还展示了一系列即将推出的产品，预计索尼很快就会将这些新品应用到主流 PC 产品上。