抖音回应世界杯直播杂音：来自嘉宾、主持人的声音，将持续优化相关工作

IT之家 11 月 27 日消息，2022 年卡塔尔世界杯于近日火热开赛，抖音平台也是拿下了转播权，提供全场次、4K 超高清免费直播，从观众反馈来看清晰度确实不错。

然而日前，有观众反馈抖音在世界杯直播时出现了杂音，抖音官方今日发布了回应公告，经核实情况如下。

近日有观众反馈抖音世界杯直播，11 月 23 日德国对阵日本比赛 (上海演播室进行转播解说) 中场转场期间，11 月 25 日威尔士对阵伊朗比赛 (北京演播室进行转播解说) 中场转场期间，直播时演播室出现几秒钟短暂杂音，影响用户观看体验。 经核实，演播室中杂音为转场期间嘉宾喝水、小声交流、走动等动作与现场直播声音叠加形成，11 月 23 日上海演播室杂音为主持人找东西时发出的声音，11 月 25 日北京演播室杂音为女主播补妆询问是否要去化妆间等交流。 直播期间，现场工作人员较多，工作不够严谨，导致出现杂音影响了用户的观看体验，我们深感抱歉。后续赛事直播期间，我们会持续优化相关工作，为大家带来更好的观看效果及体验。

IT之家此前报道，2022 年卡塔尔国际足联世界杯于 2022 年 11 月 21 日至 2022 年 12 月 18 日在卡塔尔举行。中央广播电视总台 2022 年卡塔尔国际足联世界杯版权保护的声明显示，除中国移动咪咕、抖音、上海五星体育频道、广东体育频道、广州南国都市频道和广州竞赛频道已获得总台授权外，其他任何机构均未获授权传播卡塔尔世界杯赛事节目。

抖音集团作为 2022 世界杯持权转播商、中央广播电视总台 2022 世界杯官方直播合作伙伴，将覆盖 28 天全赛程，提供全场次、4K 超高清免费直播。抖音搜索“世界杯”进入专题页，即可观赛。世界杯期间，抖音上线多种互动活动。用户在看球的同时，能邀请好友使用“边看边聊”功能，在赛事直播间语音聊球。