大疆 DJI Goggles 2 飞行眼镜单独开卖，售价 4499 元

IT之家 11 月 27 日消息，今年 8 月，大疆推出了 DJI Avata 无人机，并一同发布了 DJI Goggles 2 飞行眼镜。目前，这款新的飞行眼镜已单独开售，价格为 4499 元。

DJI Goggles 2 飞行眼镜支持头部追踪功能，仅重 290 克，相比 DJI FPV 飞行眼镜 V2 轻了 30%，面罩材质柔软，与面部贴合度高，大幅改善了漏光问题。

DJI Goggles 2 采用 Micro-OLED 显示技术，配备两块 1080p 100Hz 屏幕，最大亮度 700 尼特，更有独立的视频处理芯片，还配备 Wi-Fi 无线投屏功能，支持使用 DLNA 协议的主流影音软件，配备 1800mAh 电池，续航约 2 小时。

此外，DJI Goggles 2 支持远视 200 度至近视 800 度的屈光度调节，对于有散光或在原生屈光度矫正范围外的用户，可以自行配好适合个人视力的镜片，将其放入随附的视力矫正眼镜框。

IT之家了解到，DJI Avata 无人机 + DJI Goggles 2 飞行眼镜 + DJI 穿越摇杆套装价 8498 元，DJI Avata 无人机单机售价 3499 元，DJI Goggles 2 飞行眼镜单独售价 4499 元，电池售价 199 元。