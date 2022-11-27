IT之家 11 月 27 日消息，据中国气象局国家卫星气象中心网站，我国两颗风云气象“新星”数据产品向全球用户共享。

国家卫星气象中心表示，风云三号 E 星、风云四号 B 星及其地面应用系统已于今年 6 月 1 日转入业务试运行。业务化运行后，风云三号 E 星与风云三号 C 星和 D 星实现三星组网，每 6 小时为数值预报模式提供一次完整覆盖全球的观测资料，有效提高全球数值天气预报的精度和时效性，对完善全球对地观测系统具有重要意义；风云四号 B 星与风云四号 A 星实现双星组网，进一步满足我国及“一带一路”沿线国家和地区对气象监测预报、应急防灾减灾等的服务需求。

近期，中国气象局发布了《风云三号 E 星与风云四号 B 星数据国际共享方案》。该方案以“充分共享”为基本，加强风云气象卫星数据的开放共享和应用推广，鼓励国际用户使用风云气象卫星数据，进一步发挥风云气象卫星在经济社会发展中的重要作用。

据介绍，全球用户可以通过各种方式获取数据和产品，包括风云卫星数据中心网站、CMACast 广播系统、世界气象组织全球通信系统和风云卫星直收系统等，以及中国气象局为 FY-3E 数据直收系统提供 FY-3 预处理软件包。中国气象局将继续推动风云气象卫星的国际应用和服务，为气象防灾减灾和应对气候变化做出贡献。

IT之家了解到，风云三号 E 星于 2021 年 7 月 5 日成功发射，是全球首颗民用晨昏轨道业务卫星。风云四号 B 星于 2021 年 6 月 3 日成功发射，是我国第二代静止轨道气象卫星首发业务星，主要应用于天气分析和预报、环境和灾害监测等领域。

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