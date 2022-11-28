推特前 100 大广告主跑了 50 个，马斯克被曝曾亲自致电斥责广告主

11 月 28 日消息，自从埃隆・马斯克（Elon Musk）接管推特以来，已经有数十家广告商宣布停止在该平台上投放广告。据知情人爆料，马斯克曾试图亲自给一些限制广告的品牌负责人打电话来斥责他们，这导致其他人为了避免与他进一步对抗而将自己的支出降至必要的最低水平。

据悉，已经有多家媒体买家和广告公司表示，他们代理的几乎所有主要品牌都停止了在推特上的广告支出，原因是马斯克对内容的特别监管方式以及决定裁减许多广告销售团队员工感到担忧。

最近几周，推特前 100 家广告商中已经有一半停止在该平台上投放广告，原因是“存在争议”和来自“媒体买家的警告”。市场研究公司 Media Matters 统计的报告显示，这份名单包括 Meta、可口可乐、通用汽车、大众、嘉士伯、通用磨坊以及凯洛格百货公司等。

四位业内人士称，最近几周，广告公司与推特广告业务团队的沟通有所减少，因为在经历几波大规模裁员后，推特广告业务团队规模大幅缩减，许多广告公司甚至已经没有任何人可供联络。

据多家广告商透露，由于人手短缺，许多品牌无法获得此前投放广告时的良好效果反馈。其他人则抱怨推特的广告系统也出现了问题，几乎不可能发起预期效果的推广活动。

广告行业的一位高管表示：“这种动荡和破坏以前从未发生过，马斯克似乎把那些原本希望他成功的广告商都吓跑了。”

上周，民权组织“全国有色人种协进会”（NAACP）主席德里克・约翰逊（Derrick Johnson）敦促广告商停止使用推特，因为马斯克决定恢复美国前总统唐纳德・特朗普（Donald Trump）的封禁帐户。

约翰逊在推特上写道：“任何仍在资助推特的广告商都应该立即暂停所有广告。”他还猛烈抨击了马斯克使用“垃圾民调”方式来决定是否应该让特朗普回归的做法。

目前尚不清楚各大广告主是否以及何时会回归。一家广告公司的高管表示:“当马斯克通过推特进行管理，而平台上每天都有些引起广告商担忧的变化时，很难猜测广告商是否愿意回归。”

Tribal Worldwide.的首席战略官达伦・萨维奇（Darren Savage）说:“马斯克把广告商带回推特的最好方法是任命新的首席执行官。尤其是一个了解推特是什么，以及其在广告商和用户中信誉的人。”

马斯克正面临着帮助推特赚取更多收入的压力，因为他在为收购推特而让后者背负 130 亿美元债务后，每年要支付 10 亿美元的利息。