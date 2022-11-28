6499 元起，vivo X90 Pro+ 今日开启预售：1 英寸大底搭配骁龙 8 Gen2

IT之家 11 月 28 日消息，vivo X90 系列于 11 月 22 日正式发布，包括首发天玑 9200 的 X90、X90 Pro 以及搭载第二代骁龙 8 的 X90 Pro + 三款机型，其中 vivo X90 Pro + 将于今日上午 10:00 开启预售，12 月 6 日正式发售。

vivo X90 售 3699 元起 （当天开启预售，11 月 30 日开售）

vivo X90 Pro 售 4999 元起 （当天开启预售，12 月 6 日开售）

vivo X90 Pro+ 售 6499 元起 （11 月 28 日预售，12 月 6 日开售）

vivo X90 Pro + 提供 12GB+256GB、12GB+512GB 两款配置，以及华夏红、原黑两款配色可选，两个版本分别为 6499 元和 6999 元。

这款机型虽然还没有正式公布 SoC 名称，但大家都已经明白是骁龙 8 Gen 2，同时还搭载了 vivo V2 自研芯片、LPDDR5X 内存、UFS 4.0 闪存，采用双生冰原散热（8900mm² 广域均热板）设计。

此外，这款机型采用了 6.78 英寸 2800×1260 OLED 双曲屏，首发三星 E6 材质，钻石排列，支持 120Hz 刷新率（LTPO 4.0）、300Hz 触控采样率、1440Hz 高频 PWM 调光，局部峰值亮度 1800nit，10bit 色深，并且通过 SGS 护眼认证。

影像方面，该机前置 32MP（三星 S5KGD2），后置 50MP 主摄（索尼 IMX989，OIS，1G+7P，f / 1.75 光圈）+48MP 超广角（索尼 IMX598）+50MP 人像（首发索尼 IMX758，1/2.51 英寸，OIS）+64MP 潜望长焦（豪威 OV64B，OIS）四摄，配备 dTOF 激光对焦、蔡司 T* 光学镜头。

其他方面，该机由于大模组镜头的缘故只能折中选用了 4700mAh 电池 + 80W 快充，可在 33 分钟充满电，而且还支持 50W 无线快充，8 分钟充电 50%。据称，这款机型在 1460 次充放电循环后电池容量仍高于 80%。

IT之家了解到，该机厚度为 9.7mm，重 221g，还采用了手术级不锈钢 Halo 环，配备 X 轴线性马达、NFC、红外遥控、立体声双扬声器、无损 Hi-Fi、IP68 防水防尘，而且出厂预装 OriginOS 3 系统。