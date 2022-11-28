特斯拉 Model Y 在各国售价差别大，中国最便宜

北京时间 11 月 28 日消息，特斯拉公司的 Model Y 汽车在全球大获成功，有望跻身今年前五大最畅销车型，并且是唯一一款上榜的电动汽车。今年前 9 个月，有超过 50 万辆 Model Y 被抢购一空。不过，Model Y 在各个国家和地区的售价却存在很大差别。

国产 Model Y

目前，中国内地是世界上 Model Y 售价最便宜的地方。经过上个月的降价后，Model Y 现在的起售价为 28.89 万元人民币 (约合 4.05 万美元)，略高于美国零售价格的一半。最贵的地方是新加坡。消费者在这个岛国购买一辆 Model Y 需要花费 142,471 新元 (约合 10.38 万美元)，这还不包括消费税和登记税，这些税项会使得汽车整体价格翻倍。

那么，Model Y 的售价为什么存在这么大差距呢？晨星研究服务公司的股票策略师、电动汽车委员会主席赛斯・戈德斯坦 (Seth Goldstein) 表示，“由于税收、关税和注册费高于中国和欧洲，新加坡和以色列等地方的汽车通常更贵。供给和需求情况，以及市场竞争水平也是定价因素。”

确实是这样。在新加坡买一辆特斯拉的价格可能相当于一套公寓。在这个城市国家，汽车之所以如此昂贵，是因为拥有拥车证的数量有限 (旨在控制小岛上的车辆增长)。这些拥车证必须在每月两次的拍卖中竞标，并允许司机拥有汽车 10 年。去年 11 月，特斯拉汽车的拥车证价格升至创纪录的 116,577 新元，几乎与一辆 Model Y 的价格持平。

在中国，情况却完全不同。中国是全球最大的电动汽车市场，也是一个竞争激烈的市场。从比亚迪等老牌汽车制造商到蔚来汽车等后起之秀，众多本土竞争对手正通过发布新车型和促销活动迅速追近特斯拉。根据中国乘用车协会发布的数据，2022 年前 7 个月，本土汽车制造商占电动汽车销量的近 80%。