特斯拉在中国大陆布局芯片设计及制造，与 Annex 在济南成立合资芯片公司

IT之家 11 月 28 日消息，特斯拉已经与瑞士汽车半导体公司 Annex 在中国济南建立了一家合资公司 —— 安纳思半导体。

资料显示，安纳思半导体（济南）有限公司成立于 2022 年 10 月 19 日，注册地址是济南市历城区华信路 3 号历城金融大厦 1112-16，法定代表人为 Enoch Thomas，注册资本 1.5 亿美元，经营范围包括：半导体分立器件制造；汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；半导体分立器件销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售等。

该合资公司拥有 1.5 亿美元的注册资本，Annex 拥有 55% 的股份，其次是济南苏黎士安纳思股权投资基金合伙企业，占 40% 的股份，其余 5% 的股份由特斯拉拥有。济南苏黎士安纳思股权投资基金早在 2022 年 6 月就以 50 亿美元收购了 Annex。

特斯拉持有的股权比例虽然仅有 5%，相对比较低，但这却是其首次在中国大陆布局芯片设计及制造环节。

济南苏黎士安纳思股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 于今年 9 月 26 日刚刚成立，注册地就在安纳思半导体的隔壁 (山东省济南市历城区华信路 3 号历城金融大厦 1112-18)。它的执行事务合伙人是苏黎士基金管理有限公司。

有意思的是，济南苏黎士安纳思股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 的股东有三位，山东历金产业投资基金有限公司持股 49.5%，青岛苏黎士瑞芯股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 持股 49.5%，苏黎士基金管理有限公司持股 1%。据了解，山东历金产业投资基金有限公司成立于 2022 年，为济南历城金融控股集团成员，是济南市历城区财政局全资企业。

与此同时，还有报道称特斯拉已经向台积电下了一份大规模的芯片订单。据报道，该订单规模之大，将使特斯拉成为台积电明年的 7 大客户之一。这些芯片将在台积电的 4/5 纳米节点上制造。

IT之家了解到，去年特斯拉发布了基于 7 纳米的 D1 芯片，为其 Dojo 超级计算机提供动力，该公司通过输入数百万辆已在路上行驶的电动车所拍摄的视觉片段来训练其自动驾驶神经网络。这家电动汽车公司在最近的 Chips 34 活动中透露了很多关于 Dojo 超级计算机的细节。