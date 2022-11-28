马斯克邀请比尔・盖茨开特斯拉 Semi，后者曾质疑其可行性

IT之家 11 月 28 日消息，特斯拉 CEO 埃隆-马斯克和微软联合创始人比尔-盖茨在很多事情上并没有共识，盖茨曾做空特斯拉股票，而马斯克曾多次在网上嘲笑盖茨。这两位亿万富翁在一件具体事情上也有分歧 —— 长途电动卡车。

早在 2020 年，盖茨撰写了一篇内容广泛的博客文章，概述了他对下一代交通工具的立场。盖茨在他的文章中支持电动汽车，但他表示，他不认为电池是重型车辆的一个可行的解决方案，这包括像特斯拉 Semi 这样的 8 级卡车。根据盖茨的说法，廉价的生物燃料是 18 轮卡车等大型车辆的发展方向。

比尔盖茨称：“问题是，电池又大又重。你试图移动的重量越大，你需要更多的电池为车辆提供动力。但是，你使用的电池越多，你增加的重量就越大--你需要的动力就越大。”

“即使电池技术有了很大的突破，电动汽车可能永远不会成为像 18 轮卡车、货船和客机等的实用解决方案。”盖茨写道，“当你需要覆盖短距离时，电力是可行的，但对于重型、长距离的车辆，我们需要一个不同的解决方案。”

埃隆-马斯克后来回应了盖茨的批评，指出这位微软联合创始人“什么也不懂”。特斯拉 Semi 交付临近，马斯克昨日在 Twitter 上称，如果盖茨愿意，他可以亲自来开一开特斯拉 Semi。

特斯拉 Semi 是该公司最受质疑的车辆之一。在该车发布后，戴姆勒卡车公司管理委员会主席马丁-道姆曾开玩笑说，如果特斯拉能达到 Semi 的目标规格，该车实际上将打破物理定律。

IT之家了解到，特斯拉 Semi 将于 12 月 1 日交付，昨日马斯克还在社交媒体发文称，特斯拉团队刚刚驾驶一辆重达 81000 磅（约 36774 千克）的 Tesla Semi 跑出了 500 英里（超 800 公里）的续航。