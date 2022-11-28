国家航天局发布我国深空探测任务规划：将开展火星采样、木星、天王星等行星探测

IT之家 11 月 28 日消息，据央视新闻报道，国家航天局近日发布了我国深空探测任务规划。

国家航天局表示，我国探月工程四期包括嫦娥六号、嫦娥七号和嫦娥八号任务。其中，嫦娥六号计划于 2025 年前后发射，将执行月球背面采样返回任务；嫦娥七号计划着陆于月球南极，开展飞跃探测；嫦娥八号任务将与嫦娥七号组成月球科研站的基本型。

嫦娥六号（2025 年前后发射） ：实施月球极区着陆并采样返回验证月基导引高精度着陆技术。

嫦娥七号（2026 年前后发射） ：对月球极区的地形地貌、物质成分、空间环境进行综合探测。

嫦娥八号（2030 年前发射）：开展关键技术月面实验完成科研站指挥中枢技术验证，建设国际月球科研站基本型。

IT之家了解到，国家航天局指出，未来 10-15 年，我国还将开展火星采样、小行星采样、木星、天王星等行星探测。后续，我国探测器还将前往太阳系边缘进行科学探测。